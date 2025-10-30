Capaccio Paestum, rilasciata la salma di Pasquale Di Luccio, domani i funerali

È morto dopo cinque mesi di agonia, Giuseppe Di Luccio, 55enne di Capaccio Paestum che nel maggio scorso rimase gravemente ferito in un incidente avvenuto mentre si trovava a bordo del suo trattore in loca Feudo.

L’incidente

Il mezzo agricolo su cui Pasquale lavorava si ribaltò in un fossato, trasportato presso l’Ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno dall’eliambulanza, l’uomo, ha lottato per cinque lunghi mesi, ma nei giorni scorsi è arrivata la triste notizia del decesso.

Oggi la salma, rimasta per alcuni giorni a disposizione dell’autorità giudiziaria, su richiesta della famiglia Di Luccio che ha voluto conoscere l’esatte cause che hanno portato al decesso dell’uomo, è giunta presso l’abitazione della vittima, in via Feudo La Pila.

I funerali

Domani, alle ore 9:30, sarà celebrato il rito funebre presso la chiesa di San Vito sita in Piazza Santini, a Capaccio Scalo.

Pasquale lascia la moglie, Emilia Scorziello, due figli, Antonello e Gerardo, la sorella Filomena, i suoceri Domenico e Anna e l’intera comunità in cui era benvoluto da tutti.