Capaccio Paestum, si ribaltò con il trattore il 26 maggio: morto Pasquale Di Luccio

Ha combattuto cinque mesi nel letto dell’ospedale “Ruggi D’Aragona” di Salerno in cui era arrivato in eliambulanza il 26 maggio scorso, Pasquale Di Luccio, vittima di un gravissimo incidente avvenuto mentre si trovava a bordo del suo trattore.
Pasquale è deceduto poche ore fa lasciando la comunità di Capaccio Paestum nello sconforto.
I fatti
Sono stati mesi speranza per i familiari del 55enne vittima dell’incidente agricolo avvenuto, di preciso, in località Feudo.
Il mezzo su cui Pasquale lavorava si ribaltò finendo in un fossato. Sul posto, i rilievi del caso, furono effettuati dalla Stazione dei Carabinieri di Agropoli capitanata dal Comandante Giuseppe Colella.
La salma
La salma si trova, ora, a disposizione dell’autorità giudiziaria affinché possano essere eseguiti tutti gli esami utili a conoscere l’esatta causa del decesso, come richiesto dai familiari di Di Luccio.