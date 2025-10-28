Capaccio Paestum, si ribaltò con il trattore il 26 maggio: morto Pasquale Di Luccio

Pasquale è deceduto poche ore fa lasciando la comunità di Capaccio Paestum nello sconforto

A cura di Alessandra Pazzanese
Pasquale Di Luccio

Ha combattuto cinque mesi nel letto dell’ospedale “Ruggi D’Aragona” di Salerno in cui era arrivato in eliambulanza il 26 maggio scorso, Pasquale Di Luccio, vittima di un gravissimo incidente avvenuto mentre si trovava a bordo del suo trattore.

Pasquale è deceduto poche ore fa lasciando la comunità di Capaccio Paestum nello sconforto.

Leggi anche:

Incidente agricolo a Capaccio Paestum: uomo schiacciato dal trattore, ferito gravemente un 60enne

I fatti

Sono stati mesi speranza per i familiari del 55enne vittima dell’incidente agricolo avvenuto, di preciso, in località Feudo.

Il mezzo su cui Pasquale lavorava si ribaltò finendo in un fossato. Sul posto, i rilievi del caso, furono effettuati dalla Stazione dei Carabinieri di Agropoli capitanata dal Comandante Giuseppe Colella.

La salma

La salma si trova, ora, a disposizione dell’autorità giudiziaria affinché possano essere eseguiti tutti gli esami utili a conoscere l’esatta causa del decesso, come richiesto dai familiari di Di Luccio.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

A Vallo della Lucania il dialogo tra fede, ambiente e speranza: dieci anni di “Laudato Sì”

Un incontro con studenti, rappresentanti delle istituzioni e testimoni dell’impegno ambientale

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: dodicesima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta…

Alessandra Pazzanese

Tg InfoCilento 28 ottobre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Alessandra Pazzanese

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79