Capaccio Paestum, Polizia Municipale in azione: fermati venditori abusivi al mercato

Continuano i controlli da parte della Polizia Municipale di Capaccio Paestum.

L’operazione

Questa mattina nell’ambito dei controlli presso l’area mercatale del giovedì e lungo le vie del centro, gli Agenti coordinati dal Comandante Ten. Clelia Saviano, hanno fermato alcuni soggetti intenti alla vendita di merce non alimentare priva di qualsiasi titolo autorizzativo. Oltre al sequestro della merce e alle sanzioni comminate i venditori sono stati destinatari di Daspo Urbano con ordine di allontanamento ai sensi del D.L. n. 14/2017 convertito in Legge n.48/2017. I controlli messi in atto delle più ampie diversificazioni spaziando dalla polizia stradale a quella ambientale dalla polizia commerciale a quella edilizia saranno sempre più intensificati al fine di garantire una maggior tutela sicurezza e vivibilità.























