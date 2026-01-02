Capaccio Paestum, Paistom risanata: lavoro e certezze per 114 dipendenti, Paolino vince la sfida sul lavoro

Ieri presso la Sala Erica di Piazza Santini a Capaccio Paestum si è tenuto un incontro tra il Sindaco Gaetano Paolino, l’Amministrazione Comunale con la presenza di numerosi consiglieri comunali, i vertici dell’Azienda Speciale Paistom e la quasi totalità dei 114 operai e dipendenti.

L’occasione, nella quale il Sindaco ha esternato gli auguri per il nuovo anno, è stata utile per fare il punto della situazione sulla Paistom e il futuro dei lavoratori.

Un’azienda speciale risanata

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, guidata dal Sindaco Gaetano Paolino, in pochi mesi ha attuato una politica di risparmio e lotta agli sprechi ottenendo risultati tangibili ed importanti.

In seguito ad un concordato, effettuato dall’Amministrazione Comunale, alla presenza del Sindaco Paolino (coadiuvato dall’Amministratore Unico della Paistom avvocato Luciano Farro, dal dottor Pompeo Avallone – controllo analogo partecipate – e dall’Assessore al Bilancio dottor Alfonso Bufano) con i vertici dirigenziali della GiGroup, è stato azzerato il debito che la Paistom (di cui il Comune di Capaccio Paestum detiene il 100% delle quote) aveva contratto negli ultimi anni nei confronti della succitata Società Interinale.

L’accordo

L’accordo è stato particolarmente vantaggioso per il Comune di Capaccio Paestum che, a fronte dei circa 2.400.000,00 euro dovuti alla GiGroup, ha ottenuto, attraverso questo concordato, uno sconto di 300.000,00 euro.

Il saldo dell’intera somma dovuta alla GiGroup è stato corrisposto in tre rate entro il 15.12.2025, come specificato nella Delibera di Giunta approvata in data 20.10.2025. Analoga soluzione è in corso anche nei riguardi della Tempor, altra società interinale creditrice.

Dignità e rispetto per tutti i lavoratori

In questi mesi, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gaetano Paolino, ha riportato la Paistom in linea con gli obiettivi, senza depotenziare la qualità e la quantità dei servizi svolti dall’ente strumentale per il Comune di Capaccio Paestum.

Dal 1 luglio scorso al 31 dicembre 2025, grazie a costanti e attente politiche di risparmio e ottimizzazione delle risorse, sono stati reintegrati tutti i dipendenti e gli operai in precedenza esodati dal commissario. Ora, i dipendenti Paistom in somministrazione interinale che svolgono servizi presso il Comune di Capaccio Paestum sono di nuovo 114.

Le novità

Ma la novità più importante è l’aumento sostanziale delle ore lavorative (e quindi degli stipendi mensili) per tutti. Anche la proroga del contratto già intervenuta dal 1 gennaio 2026 (in attesa dell’espletamento dellaSelezione indetta con evidenza pubblica) è di mesi 6 e non dei canonici 3.

Le parole del sindaco Paolino

“In questi mesi – dichiara il Sindaco Gaetano Paolino – abbiamo compiuto un’opera intensa di lotta agli sprechi e di eliminazione di tante spese inutili che gravavano precedentemente sulle casse comunali. Questa nostra politica attenta e responsabile ci ha consentito di poter iniziare a mettere mano alle situazioni più importanti.

Abbiamo dato priorità alla nostra Azienda Speciale, la Paistom, nella quale vi è il cuore dei nostri servizi e il futuro di tanti operai e impiegati. Care amiche ed amici, operai e dipendenti Paistom, finalmente la vostra precarietà e le vostre incertezze stanno per trovare delle risposte.

Ci siamo attivati, abbiamo fatto delle azioni concrete finalizzate a dare dignità al lavoro che quotidianamente svolgete. Mi sento di ringraziare gli 8 consiglieri comunali che insieme a me hanno approvato i provvedimenti che oggi garantiscono a voi tutti un futuro lavorativo e all’ente servizi qualificati.

Abbiamo scelto una linea chiara ed inequivocabile, un’organizzazione stabile che non ammetterà clientele o favoritismi ma che riconoscerà esclusivamente meriti e diritti per tutti”, conclude.