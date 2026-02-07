Capaccio Paestum, limiti alla somministrazione di alcolici: ecco cosa ne pensano i cittadini

Pugno duro per la somministrazione di bevande alcoliche a Capaccio Paestum: la nuova ordinanza, che arriva dal Comune guidato dal Sindaco, Gaetano Paolino, prevede che per i pubblici esercizi la somministrazione termini entro le 2 di notte e che non riprenda prima delle 6 del mattino.

Le disposizioni

Restrizioni severe anche per quanto riguarda la vendita da asporto di bevande alcoliche per i negozi di vicinato vietata dalle ore 22:00 alle 7 del mattino e divieto di vendere o cedere bevande in contenitori di vetro per asporto tra le ore 20:00 alle ore 7:00. Sanzioni e pene severissime per i trasgressori, l’ordinanza mira a contrastare l’abuso di alcol e il degrado nelle aree pubbliche, ma anche a tutelare la sicurezza stradale e a rendere la movida più sicura.

La disapprovazione dell’opposizione

La misura ha fatto discutere molto e ha trovato la disapprovazione dei consiglieri comunali Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastrandrea, Angelo Quaglia, Gianmarco Scairati ed Eustachio Voza che hanno fatto sapere che, secondo loro, l’ordinanza danneggia le attività commerciali e non è utile a rendere la Città di Capaccio Paestum più sicura. Ma cosa ne pensano i cittadini? I microfoni e le telecamere di InfoCilento hanno attraversato le strade di Capaccio Paestum per chiedere il loro parere.