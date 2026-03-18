Capaccio Paestum: lacrime e commozione per l’ultimo saluto a Michele Pirozzi

Si è fermata, questa mattina, Capaccio Paestum per l’ultimo saluto a Michele Pirozzi. È stato il giorno del lutto cittadino per Michele che aveva solo 28 anni, che è stato strappato alla vita troppo presto, insieme alla sua giovane fidanzata, Maria Magliocco di 25 anni. Scomparsi a causa di un destino tragico incidente nella serata di venerdì scorso l’auto su cui Michele viaggiava insieme alla sua amata, mentre si trovavano nel comune di Montecorice, precipitò in una scarpata dopo un violento impatto con un furgone. Per la coppia non c’è stato scampo. I loro corpi sono stati recuperati dopo ore di ricerche, dai Vigili del Fuoco. Le indagini sul caso sono ancora in corso, ma oggi è il giorno del dolore.

L’ultimo saluto

Tantissime le persone che, in lacrime, questa mattina hanno raggiunto la Chiesa Madre Divina Provvidenza di località Ponte Barizzo, a Capaccio Paestum, per salutare Michele. Tanti gli amici che hanno salutato il giovane indossando magliette con la foto della coppia, l’ultima foto insieme e poi ancora striscioni di addio “Ciao Big”, come gli amici chiamavano Michele e all’uscita della bara bianca dalla chiesa applausi, palloncini, musica e una lettera toccante, il ricordo dell’allegria che Michele portava nella vita dei tanti che gli hanno voluto bene.

L’omelia e lo strazio di parenti e amici

A salutare il giovane capaccese anche un lungo corteo di camion e mezzi agricoli, quelli dell’azienda della famiglia Pirozzi in cui anche Michele lavorava e poi, ancora, fuochi d’artificio, lacrime e applausi. “Come liberarci dell’angoscia che qualcosa di prezioso ci è stata tolta? Rendendo grazie per avercela data e noi siamo grati per aver avuto Michele” ha detto il parroco durante l’omelia invitando tutti ad amare la vita, anche davanti al dolore, come insegnava a fare Michele che lascia la mamma Mariacarmela, il papà Ignazio, il fratello Gaetano, le sorelle Rachele e Nunzia e un vuoto immenso in quanti lo conoscevano.

Oggi pomeriggio, l’addio a Maria Magliocco

Oggi pomeriggio anche Pisciotta si fermerà per l’addio a Maria. Questa mattina, ai funerali di Michele, uno striscione riportava per loro le parole: “L’amore sopporterà tutto, l’amore andrà oltre la morte. L’amore non teme niente. Un segno che non passa mai” e mai passerà il ricordo di Michele e Maria volati al cielo nel fiore degli anni.