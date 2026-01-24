Capaccio Paestum: il sindaco Paolino fa il punto sulle opere pubbliche in corso

“Abbiamo tante nuove opere pubbliche comunali che abbiamo avviato, altre da avviare, alcune da far ripartire, altre da completare e ultimare” – è quanto dichiara il Sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino. Abbiamo ereditato una situazione non semplice, con tante cose da rimettere a posto. L’unità di intenti tra tutte le componenti politiche ed amministrative, lo sforzo congiunto di ciascuno e l’impegno per la città sono fondamentali in questa fase. I cittadini hanno il diritto di ottenere risposte rapide sulle tante cose che ci sono da fare per Capaccio Paestum ed è responsabilità di tutti gli eletti rendere realtà concreta quanto in itinere”.

Report delle principali opere pubbliche sul territorio comunale

Lavori relativi agli interventi di rigenerazione urbana Borgo Cafasso: ultimati; Viale della Repubblica: in corso di svolgimento; Via Italia: in corso dí svolgimento; Sottopasso Paestum: espletata pochi giorni fa la gara di appalto per l’affidamento dei saggi archeologici; Borgo Capo di Fiume (sistemazione dell’area della piazzetta): in via di ultimazione; Ex Cinema Myriam: il primo lotto dei lavori, affidato dalle precedenti Amministrazioni, è terminato. Ora, occorre procedere con la seconda fase dei lavori, che richiedono un nuovo bando di gara del valore di 3 milioni di euro circa.

Il tutto è stato da noi previsto sul Piano Triennale delle Opere Pubbliche nel primo anno 2026;Palazzo Stabile: in corso di svolgimento; Santa Venere (ultimo tratto di via Magna Graecia): ottenuto un finanziamento regionale per euro 1,5 milioni. A breve sarà espletata la gara di appalto; Via Poseidonia: ottenuto un finanziamento regionale per euro 1,5 milioni. A breve sarà espletatala gara di appalto. “La situazione delle opere pubbliche – dichiara il Sindaco Gaetano Paolino – è costantemente monitorata. I cantieri aperti sono tanti. A Borgo Cafasso gli interventi sono stati ultimati, così come a Capo di Fiume siamo in dirittura d’arrivo.

Sono lavori che hanno riqualificato l’immagine di due borghi molto significativi della nostra città. Per quanto riguarda la rigenerazione urbana di Capaccio Scalo, su viale della Repubblica la ditta è al lavoro attualmente per uno dei due lati dei marciapiedi. Su via Italia ‘61, dopo il completamento del primo tratto, i lavori proseguiranno a breve e saranno portati a termine nei tempi previsti. Chiediamo pazienza ai commercianti di Capaccio Scalo, sono lavori ampi e importanti. Stiamo al contempo garantendo la viabilità e gli accessi. I lavori per il sottopasso a Paestum contiamo di farli partire al più presto.

Al via la seconda fase dei lavori

Abbiamo espletato pochi giorni fa la gara di appalto per l’affidamento dei saggi archeologici. Sull’ex Cinema Myriam per noi è una priorità realizzarlo prima possibile. I lavori fatti nel periodo precedente al nostro insediamento sono stati sufficienti a completare solo la prima parte, poiché sono intervenute già in passato varianti al progetto originario. Ora, occorre procedere con la seconda fase dei lavori, che richiede un nuovo bando di gara del valore di 3 milioni di euro circa.

Con la collaborazione di Giunta e Consiglio Comunale abbiamo stanziato la somma e previsto tutto sul Piano Triennale delle Opere Pubbliche nel primo anno 2026. Per Palazzo Stabile al Capoluogo i lavori procedono bene, sarà un gioiello di alto valore storico e culturale adisposizione della collettività. Per la riqualificazione in zona Santa Venere e in via Poseidonia, a breve partiranno i bandi di gara dei finanziamenti regionali ottenuti per euro 3 milioni”, conclude.