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Capaccio Paestum, Borgo Cafasso rinasce: inaugurata la piazza e in arrivo fondi per l’Ex Tabacchificio

Terza opera pubblica in pochi giorni a Capaccio Paestum: inaugurata la piazza di Borgo Cafasso. Il Sindaco Paolino annuncia: "In arrivo 2,5 milioni di euro per l'Ex Tabacchificio".

Alessandra Pazzanese

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, guidata dal Sindaco Gaetano Paolino, ha consegnato ai cittadini la terza opera pubblica nel giro di pochi giorni: inaugurata la nuova piazza di Borgo Cafasso, in cui sono stati effettuati degli importanti interventi di rigenerazione urbana.

Gli interventi di rigenerazione urbana

Si tratta di lavori realizzati nel pieno rispetto della configurazione storica del luogo. Il progetto ha riguardato:

  • La realizzazione di una nuova piazza antistante la chiesa;
  • Il rifacimento dei marciapiedi e l’installazione di nuovi arredi urbani;
  • Il potenziamento della pubblica illuminazione;
  • La riqualificazione completa delle aree verdi.

Nuovi fondi dal Ministero: 2,5 milioni di euro per l’Ex Tabacchificio Next

Ma per Borgo Cafasso, come ricordato dal Sindaco Paolino ai microfoni di InfoCilento durante l’evento inaugurale, le belle notizie continuano.

Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha concesso un finanziamento di 2.500.000 euro sulla base dell’istanza trasmessa dal Comune. I fondi saranno destinati a nuovi interventi presso l’Ex Tabacchificio Next, che permetteranno lavori di adeguamento e messa in sicurezza sul piano sismico per finalità scolastiche, turistiche ed eventi.

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