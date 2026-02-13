Capaccio Paestum: AVIS e il grande valore delle donazioni sul territorio

Un gesto semplice che si trasforma in speranza concreta. È il messaggio emerso in Piazza Santini, a Capaccio Paestum, dove si è svolta la raccolta sangue organizzata dall’Avis Comunale di Agropoli in collaborazione con il gruppo Avis di Capaccio. L’iniziativa ha registrato un’ottima partecipazione, con un numero significativo di giovani donatori: un segnale importante della crescente sensibilità verso la solidarietà e il valore della donazione.

La testimonianza di Valentina

A rendere ancora più intenso il significato della giornata è stata la testimonianza di Valentina, sorella di Floriana, una giovane che sta affrontando una difficile battaglia contro una grave malattia. Durante il suo percorso di cura, Floriana ha avuto bisogno di trasfusioni urgenti: grazie all’Avis e alla generosità dei donatori, ha potuto ricevere sette sacche di sangue che le hanno salvato la vita e le hanno permesso di proseguire le terapie.

L’importanza della donazione

La sua storia è la dimostrazione concreta di quanto ogni singola donazione possa fare la differenza. Dietro ogni sacca di sangue c’è un gesto di altruismo che diventa cura, tempo, possibilità. Floriana continua a lottare con coraggio e ha già fatto una promessa: quando guarirà, diventerà donatrice, per restituire agli altri parte del bene ricevuto e sostenere la grande famiglia dell’Avis.

Donare sangue è un gesto volontario, sicuro e insostituibile, capace di trasformare pochi minuti del proprio tempo in una concreta possibilità di vita per chi ne ha urgente bisogno. Oggi più che mai, c’è bisogno di continuare a donare.