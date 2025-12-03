Capaccio Paestum, attesa per il Consiglio comunale: oggi decisioni cruciali per il futuro

La data, tanto attesa, del tre dicembre, è arrivata e questa sera, alle ore 18:00, a Capaccio Paestum, presso la sede municipale del Capoluogo, si terrà un Consiglio Comunale decisivo per il futuro amministrativo della Città. “Abbiamo fatto tanti incontri per affrontare questo momento particolare e difficile e mercoledì dovrà essere vagliata la fiducia o la non fiducia” aveva fatto sapere il presidente del Consiglio Comunale, Angelo Quaglia, nei giorni scorsi proprio ai microfoni di InfoCilento.

Sul tavolo temi cruciali per la continuità amministrativa del Comune alla luce delle istanze presentate, diverse settimane fa, da ben sette consiglieri di maggioranza all’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Gaetano Paolino tra le richieste l’azzeramento immediato della Giunta Comunale, da rinominarsi previo confronto e condivisione; la riorganizzazione totale degli Uffici e dei Servizi previa condivisione delle modalità di scelta in funzione degli obiettivi di crescita e più corretto funzionamento nell’interesse dei cittadini, previa immediata sospensione di ogni modifica di attribuzione di responsabilità effettuata negli ultimi mesi.

La revisione delle nomine effettuate in società partecipate e/o controllate, al fine di avere chiari indirizzi politici e anche la definitiva risoluzione della questione dei dipendenti Paistom, previa sospensione della procedura in corso, anche in considerazione dell’eccessiva complessità della medesima.

Presenti da remoto, attivisti di CittadinanzaAttiva

Ad intervenire, anche tramite i social network, in vista dell’assise di questa sera tanto attesa alcuni attivisti del territorio tra cui Ernesto Franco di Cittadinanza Attiva: “La politica locale, invece di occuparsi dei problemi reali della comunità, continui a muoversi in un gioco di equilibri fragili” ha fatto sapere auspicando ad un passo indietro definito coraggioso e responsabile. Altri, invece, opterebbero per la continuità, che cosa accadrà all’Amministrazione Comunale della Città dei Templi si saprà solo all’esito del Consiglio Comunale di questa sera.