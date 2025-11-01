Capaccio Paestum: ad InfoCilento il premio Ospitalità Cilento 2025

Ieri l'assegnazione del riconoscimento da parte dell'Abbac, l'associazione campana delle struttura extralberghiere

A cura di Alessandra Pazzanese

La redazione di InfoCilento, insieme all’editore Domenico Cerruti, ha ricevuto il Premio Ospitalità Cilento 2025, promosso da A.B.B.A.C, AEO, FENAIP e dall’Associazione di Promozione Sociale del Turismo Sostenibile APS Guestltaly.

Il riconoscimento

Un riconoscimento importante per “il costante impegno nel raccontare i fatti e gli eventi che riguardano il Cilento, facendo di InfoCilento un punto di riferimento giornalistico di rilievo nel panorama dell’informazione”, queste le motivazioni che hanno portato gli organizzatori dell’evento, giunto alla sua VII Edizione, a conferire il premio alla testata giornalistica.

“Un ringraziamento a tutti coloro che ogni giorno ci seguono e sostengono il nostro lavoro di informazione e valorizzazione del territorio” ha fatto sapere il Direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco che ha ritirato il premio ringraziando l’editore Domenico Cerruti e tutti i collaboratori della testata.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nel corso della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in corso al Next di Capaccio Paestum.

