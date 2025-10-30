Taglio del nastro per la XXVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

La XXVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, che trasforma la Città di Capaccio Paestum nella vetrina delle bellezze della Campania, dell’Italia e del Mondo, è stata inaugurata questa mattina.

L’inaugurazione della Borsa

Appuntamento, alla presenza di tante istituzioni e autorità, presso il Next, l’Ex Tabacchificio di località Cafasso, questa mattina per il taglio del nastro. Capaccio Paestum è diventata sede, per l’edizione 2025 della BMT, dell’unico Salone espositivo al mondo nel suo genere e di ArcheoVirtual, l’innovativa mostra internazionale di tecnologie multimediali, interattive e virtuali, oltre che opportunità di business per gli operatori dell’offerta nel Workshop con i Buyer esteri selezionati dall’ENIT.

Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare Parchi e Musei Archeologici, promuovere destinazioni turistico archeologiche, favorire la commercializzazione, contribuire alla destagionalizzazione e incrementare le opportunità economiche e gli effetti occupazionali.

Le partecipazioni

La manifestazione ha quali Enti Promotori la Regione Campania e i Parchi Archeologici di Paestum e Velia, è patrocinata dalla Città di Capaccio Paestum, dal Ministero della Cultura, dal Ministero del Turismo, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’Anci e quale best practice di dialogo interculturale ha ospitato nei lunghi anni i vertici delle organizzazioni governative internazionali della cultura e del turismo dell’Onu, Unesco e UN Tourism.

Ai microfoni di InfoCilento, in questa prima giornata del grande evento che, puntualmente registra migliaia e migliaia di presenze, il Direttore e Fondatore della BMT Ugo Picarelli, il Sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino e l’Assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci.