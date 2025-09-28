Capaccio Paestum: 27enne trovato senza vita nella piscina dell’Hotel in cui lavorava

Il corpo del giovane è stato rinvenuto all’interno della piscina di un hotel sito in località Laura

A cura di Alessandra Pazzanese
Carabinieri

Un ragazzo di 27 anni è stato ritrovato nella mattinata odierna senza vita. Il corpo del giovane è stato rinvenuto all’interno della piscina di un hotel sito in località Laura.

Indagini in corso

Non si sa, al momento, cosa possa averne causato il decesso, ma sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Agropoli agli ordini del Capitano Giuseppe Colella. Il ragazzo, che lavorava nella struttura dell’hotel in cui è stato ritrovato privo di vita, ha origini ucraine, ma da tempo viveva con una famiglia italiana dalla quale era stato adottato.

Le forze dell’ordine sono giunte sul posto dopo essere state allertate dal personale dell’hotel sconvolto dinanzi al macabro ritrovamento. La salma sarà sottoposta ad esame esterno così come predisposto dal Magistrato di turno. Ad arrivare sul posto anche l’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum.

La ricostruzione

Al momento è noto che il giovane, ieri sera, ha lavorato, presso la struttura e che al termine dell’orario lavorativo si è trattenuto con dei colleghi presso la piscina dell’hotel, ma il caso è tutto da ricostruire.

