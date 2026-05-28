Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 28 Maggio: moriva Eduardo De Filippo

Il 28 maggio è il 148º giorno del calendario gregoriano. La Terra continua il suo viaggio intorno al Sole, portando con sé un bagaglio di memorie, anniversari e celebrazioni che hanno segnato il corso della storia umana, tra nascite illustri, addii dolorosi ed eventi memorabili.

Santi del giorno

La Chiesa cattolica ricorda oggi san Germano di Parigi, vescovo e confessore, noto per la sua instancabile opera a favore dei poveri e dei prigionieri nella Gallia del sesto secolo. Si venera anche san Carauno, martire in Gallia, e santa Ubaldesca Taccini, vergine dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, vissuta nel dodicesimo secolo e celebrata per la sua carità operosa.

Nati celebri del 28 maggio

In questo giorno sono venuti al mondo personaggi che hanno lasciato un’impronta indelebile nella politica, nella letteratura, nell’arte e nello spettacolo:

Giorgio I di Gran Bretagna (1660), primo re britannico della Casata di Hannover.

Joseph-Ignace Guillotin (1738), medico e politico francese che diede il nome alla ghigliottina, pur avendone proposto l’uso solo come metodo di esecuzione più umano.

Thomas Moore (1779), celebre poeta, scrittore e cantautore irlandese.

Ian Fleming (1908), scrittore e giornalista britannico, celebre creatore dell’agente segreto James Bond.

Patrick White (1912), scrittore australiano, vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 1973.

Giorgio Bocca (1920), uno dei più autorevoli giornalisti e scrittori italiani del ventesimo secolo.

György Ligeti (1923), compositore ungherese d’avanguardia, famoso per l’uso dei suoi brani nella colonna sonora di Odissea nello spazio.

Rudy Tomjanovich (1948), ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense di origine croata.

Paolo Rossi (1953), attore, comico e cantautore italiano, noto per la sua satira sferzante.

Kylie Minogue (1968), celebre cantante, attrice e icona pop australiana.

Marco Pistolesi (1973), ex cestista e allenatore di basket italiano.

Roberto Locatelli (1974), ex pilota motociclistico italiano, campione del mondo nella classe 125 nel 2000.

Morti celebri del 28 maggio

Ci hanno lasciato in questa data personalità di rilievo del panorama scientifico, artistico e politico:

Sant’Agostino di Canterbury (604), primo arcivescovo di Canterbury e apostolo d’Inghilterra.

Giacomo da Varagine (1298), arcivescovo cattolico e scrittore italiano, autore della Legenda Aurea.

Luigi Boccherini (1805), compositore e violoncellista italiano, uno dei maggiori esponenti del classicismo musicale.

Noah Webster (1843), scrittore e lessicografo statunitense, autore del celebre dizionario che porta il suo nome.

Anne Brontë (1849), scrittrice britannica, la più giovane delle celebri sorelle Brontë.

Igor’ Sikorskij (1972), pioniere dell’aviazione russo naturalizzato statunitense, inventore dell’elicottero moderno.

Eduardo De Filippo (1984), immenso attore, regista, sceneggiatore e drammaturgo italiano, colonna della cultura napoletana.

Maya Angelou (2014), poetessa, attrice e attivista per i diritti civili statunitense.

Eventi storici principali

Il 28 maggio è stato teatro di svolte politiche, tragedie e conquiste tecnologiche:

1503: Viene firmato il Trattato di Pace Perpetua tra la Scozia e l’Inghilterra, che sancisce il matrimonio tra Giacomo IV di Scozia e Margherita Tudor.

1937: Viene inaugurato ufficialmente al traffico pedonale il Golden Gate Bridge a San Francisco, uno dei ponti sospesi più famosi al mondo.

1961: Il quotidiano britannico The Observer pubblica l’articolo “The Forgotten Prisoners” di Peter Benenson, dando il via alla campagna che porterà alla nascita di Amnesty International.

1974: A Brescia, in Piazza della Loggia, l’esplosione di una bomba durante una manifestazione antifascista provoca la morte di 8 persone e il ferimento di oltre cento, in uno dei più drammatici attentati degli anni di piombo.

1998: Il Pakistan risponde ai test nucleari dell’India effettuando cinque colpi sotterranei nella provincia del Belucistan, entrando ufficialmente nel club delle potenze nucleari.

Giornata mondiale

Oggi ricorre la Giornata mondiale dell’igiene mestruale, istituita nel 2014 per rompere i tabù sociali, sensibilizzare sull’importanza del benessere biologico femminile e promuovere l’accesso ai prodotti igienici per le donne e le ragazze in tutto il mondo. Si celebra oggi anche la Giornata mondiale dell’hamburger, una ricorrenza informale dedicata al celebre panino diventato simbolo della ristorazione veloce globale.

Curiosità e citazione del giorno

I nati in questo giorno appartengono al segno zodiacale dei Gemelli e tendono a mostrare una spiccata curiosità intellettuale unita a una straordinaria versatilità. La coincidenza della nascita di Ian Fleming e della pubblicazione dell’articolo fondativo di Amnesty International nello stesso giorno mostra l’incredibile dualismo di questa data, sospesa tra la fantasia dello spionaggio d’azione e il profondo impegno umanitario per i diritti civili.

La citazione del giorno è di Eduardo De Filippo: “Adda passà ‘a nuttata.”