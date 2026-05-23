Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 23 Maggio: moriva Giovanni Falcone

L’almanacco del 23 maggio ci accompagna alla scoperta di una giornata ricca di avvenimenti storici, celebrazioni e ricorrenze importanti che hanno segnato il cammino dell’umanità. Scopriamo insieme i fatti, i protagonisti e le curiosità di questa data.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica ricorda san Giovanni Battista de Rossi, sacerdote; san Desiderio di Langres, vescovo e martire; san Efrem di Myra, vescovo; san Fedele di Strasburgo, vescovo; santi Epitacio e Basileo, martiri.

Nati il 23 maggio

Tra i personaggi illustri nati in questa data si ricordano Carolus Linnaeus (Carlo Linneo), botanico e medico svedese nato nel 1707; Giovan Battista Tommasi, Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta nato nel 1744; Margaret Fuller, scrittrice e giornalista statunitense nata nel 1810; Giovanni Falcone, magistrato italiano nato nel 1939; Anatolij Evgen’evič Karpov, scacchista russo nato nel 1951; Andrea Lucchetta, pallavolista italiano nato nel 1965; Rubens Barrichello, pilota automobilistico brasiliano nato nel 1972.

Morti il 23 maggio

I personaggi di rilievo scomparsi in questo giorno sono Girolamo Savonarola, religioso e politico italiano morto nel 1498; Enrico VI, re d’Inghilterra morto nel 1471; Franz Anton Mesmer, medico tedesco morto il cui decesso avvenne nel marzo, ma si ricorda la memoria di figure come Henrik Ibsen, drammaturgo e poeta norvegese scomparso nel 1906; Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, vittime della strage di Capaci nel 1992; Roger Moore, attore britannico morto nel 2017.

Eventi storici

Nel 1498 Girolamo Savonarola viene giustiziato a Firenze. Nel 1568 la battaglia di Heiligerlee dà inizio alla guerra degli ottant’anni. Nel 1915 il Regno d’Italia dichiara guerra all’Impero austro-ungarico, segnando l’ingresso formale nella prima guerra mondiale. Nel 1992 la mafia compie la strage di Capaci lungo l’autostrada A29, uccidendo il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Nel 1995 viene presentato ufficialmente il linguaggio di programmazione Java.

Giornate mondiali

Il 23 maggio si celebra la Giornata mondiale delle tartarughe, istituita nel 2000 per salvaguardare questi rettili e i loro habitat. In Italia questa data coincide anche con la Giornata nazionale della legalità, istituita per commemorare le vittime delle stragi mafiose e promuovere la cultura delle regole.

Curiosità sui nati in questo giorno

I nati il 23 maggio mostrano spesso una spiccata propensione per l’analisi e la catalogazione, caratteristiche incarnate perfettamente da Carlo Linneo, il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi. La determinazione e la capacità di calcolo strategico si ritrovano sia nelle sfide scacchistiche di Anatolij Karpov sia nella precisione richiesta in Formula 1 a piloti come Rubens Barrichello. Inoltre, la data esprime un forte legame con il senso di giustizia e l’impegno civile, testimoniato dalla figura del magistrato Giovanni Falcone.

Citazione del giorno

“Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola.” – Giovanni Falcone

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