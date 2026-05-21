Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 21 maggio: si celebra san Cristoforo

Il 21 maggio è il 141° giorno del calendario gregoriano. La Terra continua il suo viaggio intorno al sole mentre la primavera si avvia verso la sua fase conclusiva, portando con sé un bagaglio ricco di eventi storici, nascite illustri e ricorrenze internazionali da ricordare e condividere.

Santi del giorno

La Chiesa cattolica ricorda oggi san Cristoforo Magallanes e compagni, martiri messicani uccisi durante la guerra cristera. Si celebra anche la memoria di san Costantino il Grande, imperatore romano, venerato in particolare dalla Chiesa ortodossa, e di santa Giulia da Corsica, vergine e martire.

Nati celebri del 21 maggio

In questo giorno sono nate personalità che hanno segnato il mondo della letteratura, della musica, del cinema e dello sport:

Alexander Pope (1688), celebre poeta e traduttore inglese.

Henri Rousseau (1844), pittore francese tra i massimi esponenti dell’arte naïf.

Raymond Carver (1938), scrittore e poeta statunitense, maestro del minimalismo letterario.

Robert Cox (1940), regista e sceneggiatore televisivo statunitense.

Leo Gullotta (1946), attore, doppiatore e cabarettista italiano.

Mario Ancic (1984), ex tennista professionista croato.

Mario Mandzukic (1986), ex calciatore croato, protagonista in ambito internazionale ed europeo.

Morti celebri del 21 maggio

In questa data si sono spenti personaggi di rilievo della storia, della scienza e dell’arte:

Hernando de Soto (1542), celebre esploratore e conquistador spagnolo.

Tommaso Campanella (1639), filosofo, teologo e poeta italiano, autore de La città del sole.

Jane Porter (1850), nota scrittrice e romanziera storica britannica.

Pieter Willem Botha (2006), politico sudafricano, primo ministro e presidente del Paese.

Anna Maria Canopi (2019), scrittrice e badessa italiana, figura di spicco della spiritualità monastica.

Eventi storici principali

Il 21 maggio è stato teatro di svolte politiche, scoperte e inaugurazioni che hanno cambiato il corso della storia:

Nel 1904 viene fondata a Parigi la FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, con l’obiettivo di coordinare il calcio mondiale.

Nel 1927 Charles Lindbergh porta a termine la prima trasvolata atlantica in solitaria senza scalo, atterrando a Parigi dopo essere partito da New York.

Nel 1932 l’aviatrice Amelia Earhart completa la stessa impresa di Lindbergh, diventando la prima donna a trasvolare l’Atlantico in solitaria.

Nel 1956 gli Stati Uniti effettuano il primo test aereo di una bomba all’idrogeno sull’atollo di Bikini, nell’Oceano Pacifico.

Nel 1991 in India l’ex primo ministro Rajiv Gandhi viene assassinato da un attentatore suicida durante la campagna elettorale.

Nel 2006 il Montenegro tiene un referendum storico in cui la popolazione approva l’indipendenza dalla Serbia.

Giornate mondiali

Oggi ricorre la Giornata mondiale per la diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con l’obiettivo di promuovere la comprensione interculturale e l’inclusione. Nella stessa data si celebra anche la Giornata internazionale del tè, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questa coltura per l’economia rurale e lo sviluppo sostenibile.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 21 maggio si trova sul confine astrologico tra il Toro e i Gemelli. Le persone nate in questa data mostrano spesso una spiccata determinazione unita a una grande curiosità intellettuale. Possiedono una forte inclinazione per l’esplorazione di nuovi campi e una naturale abilità comunicativa, qualità che storicamente hanno permesso a molti dei nati in questo giorno di eccellere nella scrittura e nelle arti visive.

Citazione del giorno

“Le parole giuste al posto giusto: questa è la vera definizione di stile.” – Alexander Pope

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