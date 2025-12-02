Blitz antimafia tra Salerno, Napoli e Foggia: colpo al gioco illegale e al riciclaggio

Dalle prime luci dell’alba di questa mattina è in corso una vasta operazione coordinata dalla Procura di Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale locale che prevede l’applicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti di numerosi soggetti. L’intervento sta interessando contemporaneamente i territori delle province di Salerno, Napoli e Foggia.

Le accuse e i reati contestati

L’attività investigativa ha permesso di delineare un quadro indiziario grave a carico degli indagati. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa. Oltre a questo filone principale, vengono contestati reati di natura finanziaria quali riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Un elemento centrale dell’inchiesta è rappresentato dalla contestazione dell’aggravante dell’agevolazione ad associazioni di tipo mafioso, che sottolinea la presunta contiguità delle attività illecite con la criminalità organizzata.

Il dispiegamento di forze e i reparti coinvolti

L’operazione vede un massiccio impiego di forze dell’ordine. I militari del Nucleo Investigativo sono supportati dai Reparti Territoriali e dalle Compagnie del Comando Provinciale. Per garantire la sicurezza e l’efficacia del blitz, sono stati attivati anche due team delle Aliquote di Primo Intervento, supportati dall’alto dal 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e a terra dal Nucleo Cinofili di Sarno.

I dettagli in conferenza stampa

Le specifiche dell’operazione e i dettagli riguardanti le misure eseguite non sono stati ancora diffusi nella loro interezza. Come comunicato dalle autorità, i particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina.