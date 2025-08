Battipaglia, Tari: sconti fino al 75% per le famiglie a basso reddito

La Giunta Comunale di Battipaglia, presieduta dalla sindaca Cecilia Francese, ha approvato anche per il 2024 una serie di agevolazioni sulla TARI destinate alle famiglie con redditi bassi. L’iniziativa, già adottata nel 2022, mira a ridurre il carico fiscale sui nuclei familiari più fragili, in un contesto economico segnato dall’aumento dei costi energetici.

Stanziati 450.000 euro dal bilancio comunale

L’Amministrazione ha deciso di destinare 450 mila euro dell’avanzo di amministrazione al sostegno delle famiglie battipagliesi in difficoltà economica. Le risorse saranno impiegate per coprire le riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI), applicate esclusivamente all’abitazione di residenza, come previsto dalla normativa IMU.

Fasce ISEE e percentuali di riduzione

Le agevolazioni saranno calcolate in base al valore dell’ISEE ordinario o corrente in corso di validità:

Riduzione del 75% per i nuclei familiari con ISEE fino a € 9.530,00, elevato a € 20.000,00 per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Riduzione del 50% per i nuclei con ISEE compreso tra € 9.530,01 e € 15.000,00, in linea con i criteri della carta solidale per l’acquisto di beni di prima necessità.

Modalità di accesso: bando pubblico e graduatoria

Per accedere alle agevolazioni, i cittadini dovranno partecipare a un bando pubblico che sarà pubblicato prossimamente. In seguito, verrà stilato un elenco degli idonei sulla base del valore ISEE, partendo dai redditi più bassi fino all’esaurimento del fondo stanziato.

Le parole della sindaca Francese

La sindaca Cecilia Francese ha commentato il provvedimento sottolineando l’impegno dell’Amministrazione verso le fasce più deboli: «Si tratta di un provvedimento che abbiamo ritenuto doveroso nei confronti delle famiglie meno abbienti e che risentono maggiormente dell’aumento generalizzato dei prezzi, in particolare di luce e gas. Come amministrazione siamo sempre attenti alle fasce più deboli della società».