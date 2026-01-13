Battipaglia, furto di uno smartphone davanti alla scuola Marconi

Un furto di smartphone è stato segnalato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12:20, davanti alla scuola Marconi di via Lazio, a Battipaglia. A denunciare l’accaduto è stata una cittadina battipagliese attraverso un post pubblicato nel noto gruppo Facebook “Sei di Battipaglia se…”, molto seguito dalla comunità locale.

La segnalazione

Secondo quanto riportato, il telefono sottratto è “un iPhone 14 Pro Max”, che sarebbe stato spento immediatamente dopo il furto, un dettaglio che farebbe pensare a un’azione tutt’altro che improvvisata.

La proprietaria del dispositivo sottolinea infatti come chi lo ha “preso sembrasse sapere perfettamente cosa stesse facendo”.

Nel messaggio pubblicato sui social, la vittima del furto precisa che :”il telefono è completamente bloccato, privo di qualsiasi valore di mercato e tracciabile tramite i sistemi di localizzazione, attualmente attivi”. È stata inoltre “sporta regolare denuncia alle autorità competenti”.

Da qui l’appello, diretto in modo ironico ma fermo all’autore del gesto: “riconsegnare il telefono, anche in forma anonima, presso la scuola Marconi, evitando così ulteriori complicazioni legali”. Un invito che si chiude con una riflessione dal forte valore morale:

“La dignità vale più di un telefono rotto.”

Il post ha già attirato l’attenzione di numerosi utenti, tra commenti di solidarietà e condivisioni, riportando ancora una volta al centro del dibattito il tema della sicurezza nelle zone scolastiche e della necessità di “maggiore vigilanza, soprattutto nelle ore di punta”.

Un episodio che, al di là del danno materiale, richiama l’importanza del senso “civico e del rispetto, valori fondamentali per una comunità come quella battipagliese”.