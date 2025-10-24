Basket: coach Di Concilio presenta la sfida contro Sant’Antimo

L’Agropoli si prepara a una trasferta insidiosa, con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite

A cura di Alessandro Pippa

Dopo la convincente vittoria ottenuta contro Cercola, la Polisportiva Basket Agropoli è pronta a tornare in campo per una nuova sfida esterna.

Ad attendere i delfini ci sarà Sant’Antimo, formazione giovane e talentuosa, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Le dichiarazioni

Alla vigilia dell’incontro, coach Di Concilio ha presentato così la partita:

“Sarà una gara impegnativa. Affrontiamo una squadra composta da giovani interessanti, polivalenti e capaci di ricoprire più ruoli. Noi veniamo da una vittoria convincente e vogliamo dare continuità ai risultati, cercando di alzare ulteriormente il nostro livello di gioco.”

Una trasferta insidiosa

L’Agropoli, quindi, si prepara a una trasferta insidiosa, con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite e proseguire nel percorso di crescita intrapreso.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Serie D: la Gelbison a Lamezia alla ricerca di una svolta

La Gelbison si prepara alla trasferta in terra calabrese con l’obiettivo di…

Sant’Angelo a Fasanella, il forum dei giovani apre le porte ai “soci onorari”

A Sant'Angelo a Fasanella il Forum dei Giovani si è ricostituito di…

Tribunale di Sala Consilina

Riaprono cinque tribunali, ma quello di Sala Consilina resta chiuso

Resta chiuso l’unico in Italia annesso a uno fuori regione, non figura…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79