Basket: coach Di Concilio presenta la sfida contro Sant’Antimo

Dopo la convincente vittoria ottenuta contro Cercola, la Polisportiva Basket Agropoli è pronta a tornare in campo per una nuova sfida esterna.
Ad attendere i delfini ci sarà Sant’Antimo, formazione giovane e talentuosa, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.
Le dichiarazioni
Alla vigilia dell’incontro, coach Di Concilio ha presentato così la partita:
“Sarà una gara impegnativa. Affrontiamo una squadra composta da giovani interessanti, polivalenti e capaci di ricoprire più ruoli. Noi veniamo da una vittoria convincente e vogliamo dare continuità ai risultati, cercando di alzare ulteriormente il nostro livello di gioco.”
Una trasferta insidiosa
L’Agropoli, quindi, si prepara a una trasferta insidiosa, con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite e proseguire nel percorso di crescita intrapreso.