AVIS Agropoli, donare il sangue è un atto di responsabilità: tutte le programmazioni di luglio 2025

Anche per il mese di luglio 2025, l’AVIS Comunale di Agropoli ODV ha rinnovato il suo impegno nella raccolta di sangue organizzando una serie di appuntamenti fondamentali per sostenere il sistema sanitario e salvare vite umane. Con l’arrivo dell’estate, infatti, aumenta la necessità di scorte di sangue a causa della maggiore mobilità e dei rischi legati al periodo estivo.

Per questo motivo, l’associazione invita tutti i cittadini a partecipare attivamente alle giornate di donazione, sia presso la sede di Agropoli che nelle numerose tappe in programma con l’autoemoteca nei comuni limitrofi. Donare è un gesto semplice, sicuro e straordinariamente importante.

Donazioni presso la sede AVIS di Agropoli

Presso la sede di AVIS Agropoli, in via Cannetiello n. 26, è stato possibile donare il sangue in diverse date nel corso del mese. Gli appuntamenti si sono tenuti sempre dalle ore 08:00 alle ore 12:00.

Ecco il calendario completo: giovedì 3 luglio, domenica 6 luglio, giovedì 10 luglio, lunedì 14 luglio, giovedì 17 luglio, domenica 20 luglio, lunedì 21 luglio, giovedì 24 luglio, lunedì 28 luglio e domani, giovedì 31 luglio.

Una cadenza regolare che permette a donatori abituali e nuovi volontari di scegliere la data più comoda per contribuire a questa preziosa causa.

Donazioni in autoemoteca: l’AVIS sul territorio

Per agevolare chi non può raggiungere la sede di Agropoli, AVIS ha organizzato anche diverse raccolte con l’autoemoteca, che ha fatto tappa in vari comuni del Cilento: domenica 6 luglio – Oliveto Citra, domenica 13 luglio, Capaccio Scalo, Piazza Santini, Castellabate, Piazza Lucia, domenica 20 luglio – Campolongo, Presidio Ospedaliero, venerdì 25 luglio – Roccadaspide, Presidio Ospedaliero

Anche in questi casi, l’orario previsto è stato dalle ore 08:00 alle ore 12:00.

Focus sui principali eventi del mese

Il 13 luglio ha rappresentato una giornata clou per la donazione, con una doppia presenza dell’autoemoteca sia a Capaccio Scalo che a Castellabate. Un’ottima occasione per avvicinare nuovi donatori nelle piazze centrali dei rispettivi comuni. Il 20 luglio, invece, oltre all’appuntamento classico presso la sede, è stata prevista una raccolta straordinaria presso il Presidio ospedaliero di Campolongo, per permettere una partecipazione ancora più capillare. Il 25 luglio, infine, la volta del Presidio ospedaliero di Roccadaspide, che ha ospitato la giornata di raccolta proprio nel cuore della struttura sanitaria.

Come partecipare

Per partecipare è necessario essere in buono stato di salute, presentarsi a digiuno (è consentita una colazione leggera) e portare con sé un documento di identità e la tessera sanitaria.

Per ulteriori informazioni o per prenotare la donazione è possibile contattare l’AVIS Agropoli:



Telefono fisso: 0974 271750

Cellulare e WhatsApp: 345 8389667

Email: avisdiagropoli@tiscali.it / aviscomunaleagropoli@gmail.com

Facebook: Avis Agropoli

Instagram: @avis.comunaleagropoli

Donare il sangue è un atto di altruismo e responsabilità. Un piccolo gesto che può salvare fino a tre vite. L’AVIS Comunale di Agropoli invita tutti i cittadini a fare la propria parte. Anche una sola donazione può fare la differenza.