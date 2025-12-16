Anche Capaccio Paestum cambia le date del mercato: ecco i giorni

L’amministrazione comunale ha ufficializzato un cambio di programma per lo svolgimento del mercato settimanale in vista delle prossime festività invernali. Attraverso un’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Paolino, è stato disposto l’anticipo delle giornate mercatali che avrebbero coinciso con le solennità del Natale e del Capodanno. Il provvedimento nasce dalla volontà di “garantire continuità del servizio e venire incontro alle esigenze di cittadini e operatori commerciali”, assicurando così la fruibilità del commercio su aree pubbliche anche in periodi di festa.

Il nuovo calendario, rimodulato per evitare la sovrapposizione con i giorni rossi, prevede lo spostamento delle attività al mercoledì precedente. Nello specifico, il mercato inizialmente previsto per giovedì 25 dicembre 2025, giorno di Natale, verrà anticipato a mercoledì 24 dicembre. Analogamente, l’appuntamento in calendario per giovedì 1 gennaio 2026, coincidente con il Capodanno, si svolgerà mercoledì 31 dicembre 2025. Questa riorganizzazione permetterà agli utenti di effettuare gli acquisti nelle ore che precedono i cenoni e i festeggiamenti.

Sicurezza e accordo con le categorie

La decisione dell’ente non è unilaterale ma scaturisce da un percorso condiviso. Alla base del provvedimento vi è infatti una richiesta formale avanzata dall’Anva Confesercenti di Salerno, l’associazione di categoria che rappresenta gli ambulanti. L’iter ha visto anche il coinvolgimento del Comando di Polizia locale, guidato dal maggiore Antonio Rinaldi, il quale ha espresso parere favorevole valutando “positivamente l’anticipo sotto il profilo organizzativo e della sicurezza”.

Organizzazione e regole per gli operatori

Il mercato settimanale coinvolgerà, come di consueto, operatori del settore alimentare e non alimentare, titolari di licenza di tipo “A” e “B”, nel pieno rispetto della normativa regionale. L’anticipo delle date rappresenta un’opportunità strategica: consente agli operatori di lavorare in giornate tradizionalmente molto favorevoli allo shopping natalizio, lasciando al contempo i cittadini liberi di godere delle festività senza interferenze. Restano fermi gli obblighi per i commercianti, che dovranno “attenersi alla delimitazione dei posteggi assegnati e sgomberare l’area alla chiusura del mercato”, garantendo che la sede stradale rimanga libera da qualsiasi ingombro una volta terminate le attività di vendita.

Anche il comune di Agropoli aveva emanato un’ordinanza simile.