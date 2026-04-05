Altavilla Silentina, piange il 46enne Davide Cembalo, scomparso improvvisamente. Era stato Assessore Comunale

Una Pasqua triste, per Altavilla Silentina, che si ritrova a piangere un giovane cittadino strappato alla vita da un male improvviso: Davide Cembalo, di soli 46 anni, ha lasciato la moglie, le sue due bambine e una comunità sconvolta.

Chi era Davide Cembalo

Davide era noto e apprezzato in paese sia per la sua professione, giovane medico veterinario e buiatra, prestava servizio in diverse aziende bufaline della zona, che per la sua esperienza politico-amministrativo: era stato a lungo consigliere comunale di Altavilla Silentina.

Solo pochi giorni fa, Cembalo, aveva accusato un malore a cui era conseguito il coma, la situazione, purtroppo, nelle ultime ore è precipitata.

Le esequie e il ricordo

Martedì, 7 aprile, presso la Chiesa di San Biagio della frazione Cerrelli di Altavilla Silentina, saranno celebrati i funerali di Davide, l’ultimo saluto ad un uomo buono e benvoluto da tutta la comunità.

“Il cuore di Davide si è fermato.

Alcuni giorni fa, come un fulmine a ciel sereno, un terribile malore lo ha costretto ad un coma purtroppo irreversibile.

La sua forza, la sua resistenza, la dedizione dei medici, purtroppo non sono stato sufficienti.

La sua vita è stata un esempio per tutti noi. Davide ha servito la nostra comunità per dieci anni da assessore. Puntuale, rigoroso, meticoloso, ha rivestito il suo ruolo con grande impegno e con la concretezza del suo modo di agire.

Alla sua famiglia, a sua moglie Serena, alle sue bambine, a sua mamma, ai suoi familiari tutti, giungano le nostre condoglianze più sentite.

Caro Davide, il segno che hai lasciato in vita resterà vivo per sempre.

Addio Davide, ti salutiamo con gli occhi pieni di lacrime, ma con la gioia di averti avuto con noi” il messaggio giunto dal Sindaco, Francesco Cembalo che ha interpretato i sentimenti di tristezza e commozione dell’intera comunità.