Altavilla Silentina in lutto per la scomparsa di Davide Cembalo: proclamato il lutto cittadino

La comunità di Altavilla Silentina si stringe nel dolore per la perdita di Davide Cembalo, figura di rilievo che ha segnato la vita civile e sociale del comune. In segno di rispetto e partecipazione al cordoglio della famiglia, l’Amministrazione Comunale ha ufficializzato la proclamazione del lutto cittadino, invitando l’intera cittadinanza a un momento di riflessione e silenzio.

Il riconoscimento del Sindaco e dell’Amministrazione

La decisione è stata formalizzata dal Sindaco, Francesco Cembalo. Nel provvedimento viene sottolineato il valore umano e istituzionale del defunto, descritto come un pilastro fondamentale per il tessuto sociale locale. La scomparsa di Davide Cembalo rappresenta, secondo le parole del primo cittadino, un evento che colpisce l’identità stessa della comunità, superando i confini del dolore privato.

Il Sindaco ha voluto rendere omaggio alla memoria dell’uomo con parole di profonda stima:

“La sua perdita non è solo un lutto privato, ma una ferita che attraversa l’intero paese. Davide ha contribuito, con serietà e passione, alla crescita civile e sociale di Altavilla Silentina, lasciando un segno che resterà nel tempo.”

Le esequie e l’omaggio della comunità

Le celebrazioni funebri si terranno martedì 7 aprile alle ore 10:00. In concomitanza con l’ultimo saluto, il paese osserverà il lutto cittadino per onorare una figura che ha saputo rappresentare con dignità e senso delle istituzioni il proprio ruolo all’interno della società. L’invito a partecipare al raccoglimento è esteso non solo ai singoli cittadini, ma anche a tutte le istituzioni, le associazioni e le attività produttive del territorio, chiamate a manifestare unità e rispetto.

Il cordoglio delle istituzioni

L’intera Amministrazione Comunale si è unita al dolore dei familiari, ribadendo il legame indissolubile tra la cittadina e i suoi esponenti più meritevoli.