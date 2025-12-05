Almanacco del 5 Dicembre. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 5 dicembre è il 339º giorno del calendario gregoriano e mancano solo 26 giorni alla conclusione dell’anno. È una data che storicamente oscilla tra grandi scoperte geografiche, rivoluzioni culturali e la scomparsa di alcune delle menti più brillanti dell’umanità. I nati in questo giorno appartengono al segno zodiacale del Sagittario.

I santi celebrati oggi

La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Saba, abate e archimandrita, fondatore di numerosi monasteri e figura centrale del monachesimo orientale.

Tra gli altri santi e beati celebrati si ricordano:

San Dalmazio di Pavia, vescovo e martire.

Santa Crispina, martire.

Il Beato Filippo Rinaldi, sacerdote salesiano.

Nati celebri italiani e stranieri

Una lista unica di personalità che hanno influenzato l’arte, la scienza e l’intrattenimento.

Fritz Lang (1890), regista e sceneggiatore austriaco naturalizzato statunitense, maestro dell’espressionismo e autore di Metropolis.

(1890), regista e sceneggiatore austriaco naturalizzato statunitense, maestro dell’espressionismo e autore di Metropolis. Walt Disney (1901), animatore, imprenditore e cineasta statunitense, creatore dell’impero Disney.

(1901), animatore, imprenditore e cineasta statunitense, creatore dell’impero Disney. Werner Heisenberg (1901), fisico tedesco, premio Nobel e padre del “principio di indeterminazione”.

(1901), fisico tedesco, premio Nobel e padre del “principio di indeterminazione”. José Carreras (1946), tenore spagnolo di fama internazionale.

(1946), tenore spagnolo di fama internazionale. Maurizio Crozza (1959), comico, imitatore e conduttore televisivo italiano.

(1959), comico, imitatore e conduttore televisivo italiano. Maria De Filippi (1961), conduttrice televisiva, autrice e produttrice italiana.

(1961), conduttrice televisiva, autrice e produttrice italiana. Stefano Bollani (1972), pianista, compositore e cantante italiano.

(1972), pianista, compositore e cantante italiano. Paula Patton (1975), attrice statunitense.

Morti celebri italiani e stranieri

Il 5 dicembre è coinciso con la perdita di giganti della musica, della pittura e della politica.

Wolfgang Amadeus Mozart (1791), compositore austriaco, uno dei più grandi geni della storia della musica occidentale.

(1791), compositore austriaco, uno dei più grandi geni della storia della musica occidentale. Alexandre Dumas padre (1870), scrittore e drammaturgo francese, autore de I tre moschettieri.

(1870), scrittore e drammaturgo francese, autore de I tre moschettieri. Claude Monet (1926), pittore francese, considerato il padre dell’Impressionismo.

(1926), pittore francese, considerato il padre dell’Impressionismo. Pietro Germi (1974), regista, sceneggiatore e attore italiano, esponente della commedia all’italiana.

(1974), regista, sceneggiatore e attore italiano, esponente della commedia all’italiana. Nelson Mandela (2013), politico e attivista sudafricano, premio Nobel per la pace e simbolo della lotta all’apartheid.

I principali eventi storici

Fatti accaduti in questa data che hanno cambiato il corso della storia.

1492: Cristoforo Colombo diventa il primo europeo a mettere piede sull’isola di Hispaniola (oggi divisa tra Haiti e Repubblica Dominicana).

Cristoforo Colombo diventa il primo europeo a mettere piede sull’isola di Hispaniola (oggi divisa tra Haiti e Repubblica Dominicana). 1746: A Genova scoppia la rivolta popolare contro gli occupanti austriaci, innescata dal leggendario gesto del ragazzo noto come Balilla (Giovan Battista Perasso) che scagliò un sasso contro le truppe.

A Genova scoppia la rivolta popolare contro gli occupanti austriaci, innescata dal leggendario gesto del ragazzo noto come Balilla (Giovan Battista Perasso) che scagliò un sasso contro le truppe. 1933: Negli Stati Uniti viene ratificato il XXI emendamento della Costituzione che decreta la fine del Proibizionismo.

Negli Stati Uniti viene ratificato il XXI emendamento della Costituzione che decreta la fine del Proibizionismo. 1945: Cinque aerei siluranti della Marina statunitense scompaiono misteriosamente nel Triangolo delle Bermuda; l’evento alimenta la leggenda legata a quell’area.

Cinque aerei siluranti della Marina statunitense scompaiono misteriosamente nel Triangolo delle Bermuda; l’evento alimenta la leggenda legata a quell’area. 2017: Il Comitato Olimpico Internazionale esclude la Russia dalle Olimpiadi invernali del 2018 per lo scandalo del doping di stato.

Giornata mondiale

Il 5 dicembre si celebra la Giornata mondiale del suolo (World Soil Day), istituita dalla FAO per focalizzare l’attenzione sull’importanza di un suolo sano e per sostenere la gestione sostenibile delle risorse del terreno.

Nella stessa data ricorre anche la Giornata internazionale del volontariato per lo sviluppo economico e sociale, voluta dall’ONU per riconoscere l’impegno dei volontari in tutto il mondo.

Curiosità sui nati del 5 dicembre

I nati il 5 dicembre possiedono spesso una visione grandiosa della vita e una fiducia incrollabile nelle proprie capacità. Combinano l’immaginazione tipica dei creativi con una notevole determinazione pragmatica. Non è un caso che in questa data siano nati sia Walt Disney, colui che ha dato forma ai sogni, sia Werner Heisenberg, che ha ridefinito la comprensione della realtà fisica.

Citazione del giorno

“Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto.” (Nelson Mandela)

