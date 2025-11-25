Almanacco del 25 novembre: oggi si celebra Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Il 25 novembre è una data che intreccia storia, memoria e celebrazione: un giorno segnato da eventi cruciali, nascite illustri e ricorrenze universali.

Santi del giorno

Il 25 novembre la Chiesa celebra Santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire, patrona di filosofi e studenti. Sono ricordati anche San Mercurio di Cesarea di Cappadocia, Sant’Audenzio di Milano e altre figure minori della tradizione cristiana.

Nati il 25 novembre

Andrew Carnegie (1835), imprenditore e filantropo scozzese-americano

Karl Benz (1844), ingegnere tedesco, inventore dell’automobile

Papa Giovanni XXIII (1881), pontefice italiano

Joe DiMaggio (1914), campione di baseball statunitense

Ba Jin (1904), scrittore cinese

Andrea Lucchetta (1962), pallavolista italiano

Giampaolo Morelli (1974), attore italiano

Alessandro Michele (1972), stilista italiano

Pedri (2002), calciatore spagnolo

Morti il 25 novembre

Alfonso XII di Borbone (1885), re di Spagna

Gérard Philipe (1959), attore francese

George Best (2005), calciatore nordirlandese

Diego Armando Maradona (2020), calciatore argentino

Fidel Castro (2016), leader cubano

Luciano Bottaro (2006), fumettista italiano

Bill Robinson (1949), ballerino e attore statunitense

Eventi storici

1034: morte di Malcolm II di Scozia, successione a Duncan I

1120: affondamento della Nave Bianca nella Manica, muore William Adelin, erede al trono inglese

1177: Baldovino IV di Gerusalemme e Rinaldo di Châtillon sconfiggono Saladino nella battaglia di Montgisard

1343: terremoto e tsunami colpiscono Napoli

1916: brevetto del trapano elettrico moderno

1940: debutto del personaggio animato Picchiarello (Woody Woodpecker)

1960: assassinio delle sorelle Mirabal nella Repubblica Dominicana, evento che ispirerà la ricorrenza ONU

Giornata mondiale

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’ONU nel 1999 in memoria delle sorelle Mirabal.

Curiosità sui nati

Karl Benz è considerato il padre dell’automobile: la sua invenzione cambiò radicalmente la mobilità mondiale.

Joe DiMaggio, oltre ai successi sportivi, fu celebre per il matrimonio con Marilyn Monroe.

Papa Giovanni XXIII, nato Angelo Giuseppe Roncalli, è ricordato come il “Papa buono” e convocò il Concilio Vaticano II.

Alessandro Michele ha rivoluzionato la moda contemporanea con la sua direzione creativa di Gucci.

Citazione

“Non si può fermare il vento, ma si possono costruire mulini.” – proverbio olandese, simbolo di resilienza e adattamento, perfetto per una data che ricorda lotte e rinascite.

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Alle 21.15 in via del tutto straordinaria appuntamento con InCampo, l’approfondimento sul calcio dilettantistico. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55.

Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.