Almanacco del 15 novembre 2026: meteo, eventi, santo del giorno e accadde oggi

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Siamo al 319° giorno dell’anno: ne restano 46 per arrivare a San Silvestro. Il sole sorge intorno alle 6:50 e tramonta poco prima delle 16:40, regalandoci meno di dieci ore di luce. È una domenica dal sapore pienamente autunnale, l’ultima del lungo ciclo di feste legate a San Martino che hanno animato i nostri borghi tra castagne e vino novello.

Per la Chiesa è la XXXIII domenica del Tempo Ordinario, giornata in cui si celebra anche la Giornata Mondiale dei Poveri, voluta da papa Francesco. Ricorre inoltre, come ogni terza domenica di novembre, la Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada: un pensiero che sulle nostre strade, dalla Cilentana alla Bussentina, ha un peso tutt’altro che astratto. E domani, 16 novembre, cade l’anniversario dell’iscrizione della Dieta Mediterranea nel patrimonio immateriale UNESCO: il Cilento, che di quello stile di vita è la culla, lo festeggia già da questo weekend.

Meteo in provincia di Salerno

Dopo il clima insolitamente mite dei giorni scorsi e la fase perturbata di venerdì, il weekend porta un calo delle temperature. Se sabato concede qualche pausa, domenica una nuova perturbazione di origine atlantica raggiunge il versante tirrenico e la Campania risulta tra le regioni più esposte.

Salerno e costa (Costiera Amalfitana, Piana del Sele, Golfo di Policastro): cielo nuvoloso o coperto, con piogge che dal mattino tenderanno a intensificarsi nel corso della giornata; non si escludono rovesci o brevi temporali. Massime intorno ai 17-19°C.

cielo nuvoloso o coperto, con piogge che dal mattino tenderanno a intensificarsi nel corso della giornata; non si escludono rovesci o brevi temporali. Massime intorno ai 17-19°C. Cilento interno, Alburni e Vallo di Diano: precipitazioni diffuse, più insistenti sui rilievi; temperature più fresche, con minime che nelle zone interne e vallive potranno scendere sotto i 10°C.

precipitazioni diffuse, più insistenti sui rilievi; temperature più fresche, con minime che nelle zone interne e vallive potranno scendere sotto i 10°C. Venti e mare: venti moderati dai quadranti meridionali, mari mossi o molto mossi.

Il consiglio è di tenere a portata di mano l’ombrello e, per chi raggiunge le sagre nei centri collinari, di mettersi in viaggio con prudenza. Utile consultare gli eventuali avvisi della Protezione Civile regionale.

Eventi in provincia di Salerno

Una domenica ricca di appuntamenti, tra gastronomia, cultura e sport. Molte manifestazioni si svolgono anche al coperto o in borghi raccolti: la pioggia non deve per forza rovinare i programmi.

Brumalia – Antica Festa del Vino, Casal Velino. Ultima giornata per la quinta edizione della manifestazione organizzata dall’associazione Vivimo Casalicchio: stand gastronomici, degustazioni guidate dai produttori, musica popolare, incursioni teatrali, il Palio delle Botti e la StraFoca.

Buon Compleanno Dieta Mediterranea, Acciaroli. Porto e borgo di Acciaroli ospitano fino a domenica la festa che celebra il patrimonio gastronomico e culturale cilentano. A pranzo è in programma La Tavolata del Cilento: una lunga tavola tra i vicoli del borgo con i piatti della tradizione (prenotazione consigliata).

Festa della Castagna, Futani. Ultimo giorno nel centro del paese, con ingresso libero e piatti a base del frutto simbolo dell’autunno.

San Martino Castagne e Vino, Capitignano di Giffoni Sei Casali. Si chiude la tredicesima edizione della festa nei Monti Picentini, tra caldarroste e vino locale.

Festa d’Autunno, Stella Cilento. Alle 19:30, nella Villa Comunale Tommaso Itri, la Pro Loco propone cibo, bevande e la premiazione del vincitore di “Cilento Stella d’Oro”.

Vela d’Autunno – Trofeo Velico Nino Rainis, Agropoli. Prende il via la rassegna di regate nel golfo di Agropoli, in programma fino al 29 novembre, con il porto turistico come base. Visto il meteo, è opportuno verificare con gli organizzatori lo svolgimento della prima giornata.

Luci d’Artista, Salerno. Proseguono nelle piazze e nelle strade del capoluogo le installazioni luminose ispirate a miti, favole e natura.

Fair Priced Vintage Market, Salerno. Alla Stazione Marittima, seconda giornata della fiera itinerante di abbigliamento vintage selezionato, con prezzi fissi per categoria.

Teatro a Salerno. Al Teatro delle Arti va in scena l’ultima replica di Lettera ad Eduardo con Massimiliano Gallo, mentre al Teatro Municipale Giuseppe Verdi si chiude la settimana di repliche in cartellone. In mattinata, alle 10, appuntamento a ingresso gratuito alla Pinacoteca Provinciale.

Il santo del giorno: Sant’Alberto Magno

Il 15 novembre la Chiesa ricorda Sant’Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa. Nato in Svevia, a Lauingen, intorno al 1200 in una famiglia nobile, studiò a Padova ed entrò nell’Ordine dei Predicatori, i Domenicani, attratto dalla predicazione del beato Giordano di Sassonia.

Fu tra le menti più vaste del Medioevo: filosofo, teologo e studioso delle scienze naturali, dalla botanica alla mineralogia, tanto da meritare l’appellativo di Doctor universalis. A lui si deve in larga parte la riscoperta del pensiero di Aristotele nell’Europa cristiana. Insegnò a Parigi e a Colonia e fu vescovo di Ratisbona, incarico al quale rinunciò per tornare allo studio e all’insegnamento.

Il suo allievo più celebre fu San Tommaso d’Aquino, di cui Alberto intuì il genio e che difese con energia anche dopo la sua morte, quando le opere del discepolo furono messe in discussione a Parigi. Morì a Colonia il 15 novembre 1280; le sue spoglie riposano ancora oggi nella città tedesca. Proclamato santo e dottore della Chiesa da Pio XI nel 1931, dieci anni dopo fu dichiarato da Pio XII patrono dei cultori delle scienze naturali. La sua figura resta il simbolo dell’alleanza possibile tra fede e ragione.

Quest’anno la memoria cade di domenica e cede il passo, nella liturgia, alla celebrazione domenicale.

Si ricordano oggi anche San Giuseppe Pignatelli, gesuita, San Leopoldo III, margravio d’Austria, San Desiderio di Cahors, San Felice di Nola e la Beata Lucia da Narni.

Onomastico: auguri a tutti gli Alberto, Alberta, Albertina e Leopoldo.

Accadde oggi, 15 novembre