Il calendario elettorale non segna ancora la scadenza per la presentazione delle liste, ma la politica agropolese ha già aperto il cantiere per le prossime elezioni amministrative. Un fermento silenzioso ma costante sta attraversando le forze politiche cittadine, tra conferme strategiche, ritorni di fiamma e un quadro di alleanze ancora parzialmente da decifrare.

InfoCilento analizza i primi posizionamenti sullo scacchiere politico di Agropoli e lancia un consulto diretto ai cittadini per tastare il polso della comunità.

Le forze in campo: certezze, nodi sciolti e manovre in corso

In attesa di capire quali saranno i perimetri ufficiali delle coalizioni, i blocchi principali iniziano a definire le proprie strategie.

L’opposizione compatta con “Liberi e Forti”

Il dato politico al momento più chiaro arriva dal fronte della minoranza. Il gruppo Liberi e Forti, guidato dal consigliere Raffaele Pesce, ha consolidato la propria posizione incassando il sostegno formale di Massimo La Porta, anch’esso consigliere d’opposizione. Un’asse che punta a fare della continuità d’azione in Aula il perno di un programma alternativo alla gestione uscente.

L’amministrazione uscente e il nodo ricandidatura

In casa maggioranza, la linea dichiarata punta sulla figura del sindaco uscente Roberto Mutalipassi. Tuttavia, a dispetto delle manifestazioni di intenti, l’ufficialità della sua ricandidatura come primo cittadino non viene ancora data per incassata a punteggio pieno, lasciando aperti possibili margini di trattativa interna o di riassestamento dell’assetto civico.

Il fattore Adamo Coppola e le incognite nazionali

Lo scenario vede poi il ruolo chiave dell’ex sindaco Adamo Coppola. Sfiduciato nella scorsa consiliatura e sostituito proprio da Mutalipassi, Coppola appare pronto a rientrare attivamente nel gioco politico. Il punto interrogativo riguarda la formula: corsa solitaria con una propria lista o riavvicinamento guidato alla coalizione uscente?

Nel frattempo, lo scacchiere dei partiti tradizionali mostra contorni ancora indefiniti:

Centro-destra: Nessuna comunicazione ufficiale sul posizionamento o sui possibili candidati espressi dai tavoli provinciali e locali.

Nessuna comunicazione ufficiale sul posizionamento o sui possibili candidati espressi dai tavoli provinciali e locali. Movimento 5 Stelle: Nonostante le discussioni di livello regionale sul tema del “campo largo”, sul territorio agropolese la costruzione di un’alleanza strutturata incontra ancora notevoli resistenze tattiche.

Il sondaggio di InfoCilento: se si votasse oggi chi sceglieresti?

Con un quadro politico in continua evoluzione, la parola passa agli elettori. InfoCilento mette a disposizione dei propri lettori una rilevazione d’opinione per verificare l’orientamento della città in questa fase pre-elettorale.

📊 Sondaggio Chi votereste come sindaco di Agropoli se si votasse oggi? Adamo Coppola Roberto Mutalipassi Raffaele Pesce Altri Tocca una risposta per votare Si chiude il 22 Novembre 2026 alle 23:59 · Rilevazione online tra i lettori, senza valore statistico.

Sarà possibile votare fino alla mezzanotte del prossimo 22 novembre.