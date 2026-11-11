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Secondo l'ultimo aggiornamento sono 312 le scuole coinvolte dall'ondata di allarmi bomba di questa mattina. La premier Giorgia Meloni ha convocato per oggi alle ore 16:00 una riunione a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione.
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Il comune di Castellabate ha comunicato che "in via del tutto precauzionale e in considerazione di un’allerta di carattere generale e nazionale, è stata disposta l’uscita anticipata degli alunni da tutti i plessi scolastici del territorio comunale". Di qui l'invito a genitori e famiglie a recarsi presso i rispettivi istituti per provvedere al ritiro dei bambini.
Mattinata di forte tensione per il mondo della scuola sul territorio nazionale. Una e-mail anonima inviata nelle prime ore della giornata a centinaia di istituti scolastici ha fatto scattare con immediatezza i protocolli di sicurezza e l’intervento delle forze dell’ordine.
La mappa dei controlli nella provincia di Salerno
La criticità, di portata nazionale, ha toccato da vicino anche la provincia di Salerno. Le attività di ispezione e monitoraggio si stanno concentrando con particolare attenzione su diversi plessi scolastici del territorio, tra cui quelli di Agropoli, Vallo della Lucania e del comune di Roccapiemonte.
Nei due centri salernitani le procedure di evacuazione o messa in sicurezza sono scattate al momento della segnalazione, consentendo il rapido avvio delle operazioni sul posto.
L’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco
Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando in stretta sinergia con i Carabinieri e le forze di Polizia locali. L’obiettivo primario è eseguire accurate bonifiche degli ambienti interni ed esterni degli edifici scolastici, verificare l’effettiva veridicità della minaccia ed escludere categoricamente la presenza di ordigni o materiale pericoloso.
- Ispezioni capillari: controllo dettagliato di aule, corridoi, laboratori e aree esterne.
- Supporto specialistico: impiego dei caschi rossi a supporto delle unità investigative.
- Coordinamento della sicurezza: presidio costante fino al termine di tutte le verifiche di rito.
Gestione della criticità e stato delle operazioni
L’emergenza viene gestita con il massimo livello di attenzione dalle autorità competenti in raccordo con le prefetture locali e i dirigenti scolastici. Al momento le operazioni sul campo sono tuttora in corso per permettere il rientro in totale sicurezza di studenti, docenti e personale ATA nei rispettivi plessi.
Seguiranno aggiornamenti ufficiali non appena le forze dell’ordine avranno completato le bonifiche e rassegnato le prime relazioni sugli accertamenti in corso relativi all’origine del messaggio d’allarme.
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