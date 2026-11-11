In direttaAllarme bomba a scuola: controlli a Vallo, Agropoli e Roccapiemonte
Cilento

🔴 LIVE · Allarme bomba a scuola: controlli a Vallo, Agropoli e Roccapiemonte

E-mail anonima fa scattare i protocolli di sicurezza nelle scuole di Salerno e d'Italia. Verifiche in corso a Vallo e Roccapiemonte.

Di:
Alessandro Pippa
Ernesto Rocco
Evacuazione studenti Vallo della Lucania
2 min di letturaAggiornato il
In diretta Ultimo aggiornamento alle 12:32

  1. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 312 le scuole coinvolte dall'ondata di allarmi bomba di questa mattina. La premier Giorgia Meloni ha convocato per oggi alle ore 16:00 una riunione a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione.

  2. Il comune di Castellabate ha comunicato che "in via del tutto precauzionale e in considerazione di un’allerta di carattere generale e nazionale, è stata disposta l’uscita anticipata degli alunni da tutti i plessi scolastici del territorio comunale". Di qui l'invito a genitori e famiglie a recarsi presso i rispettivi istituti per provvedere al ritiro dei bambini.

Mattinata di forte tensione per il mondo della scuola sul territorio nazionale. Una e-mail anonima inviata nelle prime ore della giornata a centinaia di istituti scolastici ha fatto scattare con immediatezza i protocolli di sicurezza e l’intervento delle forze dell’ordine.

La mappa dei controlli nella provincia di Salerno

La criticità, di portata nazionale, ha toccato da vicino anche la provincia di Salerno. Le attività di ispezione e monitoraggio si stanno concentrando con particolare attenzione su diversi plessi scolastici del territorio, tra cui quelli di Agropoli, Vallo della Lucania e del comune di Roccapiemonte.

Nei due centri salernitani le procedure di evacuazione o messa in sicurezza sono scattate al momento della segnalazione, consentendo il rapido avvio delle operazioni sul posto.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco

Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando in stretta sinergia con i Carabinieri e le forze di Polizia locali. L’obiettivo primario è eseguire accurate bonifiche degli ambienti interni ed esterni degli edifici scolastici, verificare l’effettiva veridicità della minaccia ed escludere categoricamente la presenza di ordigni o materiale pericoloso.

  • Ispezioni capillari: controllo dettagliato di aule, corridoi, laboratori e aree esterne.
  • Supporto specialistico: impiego dei caschi rossi a supporto delle unità investigative.
  • Coordinamento della sicurezza: presidio costante fino al termine di tutte le verifiche di rito.

Gestione della criticità e stato delle operazioni

L’emergenza viene gestita con il massimo livello di attenzione dalle autorità competenti in raccordo con le prefetture locali e i dirigenti scolastici. Al momento le operazioni sul campo sono tuttora in corso per permettere il rientro in totale sicurezza di studenti, docenti e personale ATA nei rispettivi plessi.

Seguiranno aggiornamenti ufficiali non appena le forze dell’ordine avranno completato le bonifiche e rassegnato le prime relazioni sugli accertamenti in corso relativi all’origine del messaggio d’allarme.

Argomenti
Altre notizie di Cronaca
Tutte le notizie di Cronaca →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità