Inchiesta camorra e appalti a Napoli: sono 13 gli arresti, nei guai i vertici Soresa

Un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, insieme alla Capitaneria di Porto, ha svelato una presunta rete di intrecci tra criminalità organizzata, pubblica amministrazione e mondo imprenditoriale in Campania. L’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Emilio Minio ha portato a 13 misure cautelari (9 custodie in carcere e 4 arresti domiciliari) e alla notifica di 18 inviti a comparire per interrogatorio preventivo.

Al centro dell’inchiesta figurerebbero possibili condizionamenti del clan Veneruso negli appalti pubblici dei servizi ambientali, della sanità e della riscossione tributi, oltre a diversi episodi corruttivi che coinvolgono amministratori locali e vertici di enti regionali.

Gli arresti e l’asse tra il clan Veneruso e gli imprenditori

Le indagini della DDA partenopea, guidata dai pm Henry John Woodcock e Francescapaola Colonna Romano, delineerebbero una solida alleanza tra la consorteria mafiosa e alcuni gruppi imprenditoriali. In carcere sono finiti i presunti vertici del clan Veneruso — attivo nei territori di Volla, Casalnuovo e nell’area orientale di Napoli — tra cui Vincenzo Pagano, Mario Veneruso, Giovanni Annunziata, Salvatore Alfuso e Antonio De Luca. Insieme a loro figurano gli imprenditori Mario e Marco Langella, attivi nei settori ambientale e sanitario, e la collaboratrice Concetta Iardino.

Agli arresti domiciliari sono stati destinati Giuseppina Casoria (ex responsabile Lavori Pubblici del Comune di Volla), il funzionario Raffaele Mignogna, l’ex assessore Giuseppe Annone e l’imprenditore Vincenzo Esposito. Contestualmente, le Fiamme Gialle hanno eseguito il sequestro preventivo di una società con sede a Volla, ritenuta lo strumento operativo per la commissione dei reati. I reati contestati a vario titolo vanno dall’associazione di tipo mafioso al concorso esterno, fino alla corruzione, turbativa d’asta, emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata estorsione.

Il coinvolgimento dei vertici di Soresa e i dettagli sulle tangenti

Tra i nomi principali destinati alla custodia cautelare in carcere compare Tommaso Casillo, ex senatore e presidente del Cda di Soresa Spa, la centrale regionale per gli acquisti in sanità. A Casillo la magistratura contesta episodi corruttivi legati sia all’aggiudicazione di gare comunali sia a rilevanti appalti sanitari.

Gli investigatori hanno ricostruito un presunto passaggio di denaro per l’affidamento quinquennale del servizio rifiuti nel Comune di Somma Vesuviana, del valore di 29,6 milioni di euro. Casillo avrebbe intascato una tangente da 20mila euro consegnata il 23 dicembre 2025 all’interno di un pacco natalizio. Un secondo episodio riguarda la gara indetta da Soresa da 23,8 milioni di euro per il noleggio di barelle ospedaliere: l’accusa ritiene che l’ex senatore abbia concordato una tangente da 100mila euro con Marco Langella per alterare i punteggi tecnici dell’offerta, somma che sarebbe stata consegnata a domicilio il 30 aprile 2026.

Le reazioni delle istituzioni non si sono fatte attendere. Il presidente della Regione Roberto Fico ha convocato l’assemblea dei soci dell’ente regionale affermando:

«Non possono esserci zone d’ombra nella gestione delle risorse pubbliche. Procederemo ad un rinnovamento profondo degli organi di governo».

La Regione ha inoltre disposto la sospensione cautelare d’urgenza per il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, precisando che la misura è stata adottata a tutela dell’interesse pubblico «fermo restando il principio di non colpevolezza».

Gli sviluppi dell’inchiesta: notifiche e interrogatori preventivi

Oltre ai soggetti raggiunti da misura cautelare, la magistratura ha notificato 18 inviti a comparire per l’interrogatorio preventivo riservato a quanti sono indagati per reati corruttivi senza l’aggravante mafiosa.

Sotto la lente degli inquirenti è finita anche la posizione dell’ex deputata M5S Teresa Manzo. L’ipotesi d’accusa sostiene che l’ex parlamentare abbia sollecitato l’assunzione del compagno presso il Centro Unico di Servizi per le Società Cooperative in cambio dell’interessamento per una nomina ministeriale risalente al novembre 2020. Nell’ambito di questo filone investigativo, la Procura ascolterà l’ex ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.