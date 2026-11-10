Inchiesta Soresa in Campania: arrestato il presidente Casillo per tangente appalti

Un’inchiesta della Procura di Napoli scuote il sistema sanitario della Regione Campania e travolge Soresa Spa, la società regionale incaricata della gestione degli acquisti e delle procedure di gara per il settore sanitario. In custodia cautelare in carcere è finito Tommaso Casillo, presidente del Consiglio di amministrazione della società, accusato di corruzione e turbata libertà degli incanti.

Nell’ambito del medesimo procedimento giudiziario sono stati tratti in arresto anche due imprenditori, Mario Langella e il figlio Marco. Contestati a vario titolo ai due indagati i reati di corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa.

La presunta tangente da 100mila euro e il noleggio barelle

Al centro delle indagini degli inquirenti figura una presunta tangente da 100mila euro che sarebbe stata promessa a Tommaso Casillo per favorire la società Langella Mario Srl nell’aggiudicazione di una gara d’appalto dal valore di 23,8 milioni di euro, destinata al noleggio di barelle per le strutture sanitarie.

Gli approfondimenti sugli appalti a Somma Vesuviana

Gli accertamenti degli investigatori si estendono ad altre procedure di affidamento pubblico. Tra le gare nel mirino della magistratura rientra quella per la gestione quinquennale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di Somma Vesuviana: un appalto dal valore complessivo di circa 30 milioni di euro, assegnato nel dicembre 2025 alla società faente capo agli imprenditori arrestati.

Secondo la ricostruzione della Procura, la procedura sarebbe stata condizionata tramite accordi corruttivi per una somma totale di 150mila euro. Attraverso le attività di intercettazione, gli inquirenti hanno ricostruito la presunta ripartizione delle somme tra diversi soggetti, tra cui figurano funzionari comunali e dipendenti della stessa Soresa.

Le intercettazioni e i collegamenti con la politica

L’attività investigativa coinvolge anche ambienti politici e amministrativi regionali. Negli atti dell’inchiesta viene menzionato il nome di Rossella Casillo, figlia del presidente di Soresa e candidata non eletta alle elezioni regionali del novembre 2025 nella lista “A testa alta”. La donna non risulta indagata. Dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali emerge che uno degli imprenditori coinvolti avrebbe discusso la possibilità di convogliare un consistente pacchetto di preferenze elettorali in suo favore.

I soggetti indagati e i prossimi passaggi giudiziari

Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, per le quali non sono stati emessi provvedimenti di arresto, figurano il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, il sindaco del Comune di Volla, Giuliano Di Costanzo, l’ex deputata Teresa Manzo e diversi amministratori e dirigenti della società regionale Soresa.

Per queste posizioni la Procura di Napoli ha formulato richiesta di applicazione di misure cautelari. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha fissato gli interrogatori preventivi tra il 17 e il 19 novembre per valutare le richieste dell’accusa. Per Casillo e per gli imprenditori arrestati si attende lo svolgimento dell’interrogatorio di garanzia, a seguito del quale i collegi difensivi potranno proporre ricorso al Tribunale del Riesame.

L’operazione giudiziaria solleva interrogativi sulla trasparenza nella gestione dei contratti pubblici e sui meccanismi di controllo nelle procedure di affidamento in un settore strategico come quello della sanità regionale.

Per tutti gli indagati vige la presunzione di innocenza fino all’eventuale emissione di una sentenza definitiva di condanna.