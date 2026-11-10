Agropoli, tentato furto in un ristorante a Moio: l’allarme mette in fuga il ladro

Tentato furto ai danni di un noto ristorante nella periferia di Agropoli. L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte in località Moio, dove un malintenzionato ha cercato di penetrare all’interno della struttura ricettiva. L’azione rapida del sistema di antifurto e l’immediato intervento del titolare hanno sventato il colpo, costringendo il malvivente alla fuga a mani vuote.

La dinamica del tentativo di irruzione

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, un uomo agendo in solitaria è riuscito a superare i cancelli esterni che delimitano la proprietà del locale. Successivamente si è diretto verso uno degli accessi secondari del ristorante, riuscendo a forzare la serratura della porta e a penetrare all’interno dei locali commerciali.

La presenza dell’intruso ha però attivato istantaneamente l’impianto di allarme collegato con il proprietario. Raggiunta la struttura in pochissimi minuti, il titolare ha fatto scattare la fuga dell’uomo prima che potesse asportare incassi, attrezzature o beni di valore.

Le immagini della videosorveglianza sui social

L’episodio è stato denunciato alle autorità competenti ed è stato reso noto dal titolare dell’attività ristorativa anche attraverso i canali social. Il proprietario ha infatti diffuso il filmato estratto dalle telecamere del circuito chiuso di videosorveglianza presenti nella struttura.

Nelle sequenze video si nota chiaramente la figura del malvivente mentre si avvicina con determinazione all’ingresso dell’edificio prima che le sirene dell’antifurto ne interrompano l’azione.

L’allarme sicurezza nella frazione Moio

L’evento riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nella periferia agropolese. La frazione Moio e le aree limitrofe non sono nuove a segnalazioni di questo tipo: i residenti e gli operatori commerciali della zona, specie nelle aree più defilate e meno illuminate, hanno espresso a più riprese forte preoccupazione per la frequenza di incursioni notturne, chiedendo un potenziamento dei controlli del territorio.