Cronaca

Salernitano, finta poliziotta truffa un’anziana e ruba gioielli per 40mila euro: arrestata a Napoli

Arrestata a Napoli la donna che ha raggirato un'anziana a Salerno portando via 40mila euro in oro. Decisivi i rilievi della Polizia Scientifica

Di:
Ernesto Rocco
Polizia
3 min di lettura

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di una donna ritenuta responsabile di una grave truffa ai danni di un’anziana. L’operazione, condotta dal personale della Squadra Mobile di Salerno con il supporto dei colleghi di Napoli, è scattata nella giornata di sabato 7 novembre a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. L’indagata è accusata del reato di furto aggravato commesso con il metodo del “finto parente”.

La dinamica del raggiro tra finti carabinieri e false perizie

La vicenda risale allo scorso 9 settembre, quando la vittima è stata contattata telefonicamente da un giovane che si è spacciato per suo nipote. Con voce allarmata, l’interlocutore ha sostenuto che il figlio della donna si trovava bloccato presso una caserma dei Carabinieri, in quanto sospettato di aver compiuto una rapina in una gioielleria.

Per scagionare il familiare, il finto nipote ha istruito l’anziana affinché raccogliesse tutti i preziosi presenti in casa e li disponesse sul letto, in attesa dell’arrivo di un’incaricata delle forze dell’ordine che avrebbe dovuto fotografarli per verificarne la lecita provenienza. Poco dopo si è presentata nell’abitazione una donna qualificatasi come operatrice di polizia. Quest’ultima, approfittando dello stato di agitazione e della buona fede della vittima, si è impossessata furtivamente di monili in oro per un valore di circa 40.000 euro e di una somma in contanti pari a circa 1.500 euro, prima di far perdere le proprie tracce.

Le indagini della Polizia Scientifica e l’identificazione

Le attività investigative avviate subito dopo la denuncia hanno permesso di risalire in tempi rapidi all’identità della presunta responsabile. Decisivo è stato l’intervento del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, i cui specialisti hanno isolato alcune impronte digitali su un cofanetto portagioie maneggiato dalla malfattrice e lasciato sul letto della vittima.

Gli esami dattiloscopici hanno consentito di attribuire in modo inequivocabile le tracce papillari alla donna, soggetto già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. A consolidare il quadro indiziario a suo carico è giunto poi il positivo riconoscimento fotografico effettuato dalla stessa vittima. Sulla base degli elementi raccolti, il G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso la misura cautelare restrittiva eseguita nel fine settimana.

Come difendersi dalle truffe del “finto parente”

Gli episodi di truffa agli anziani continuano a rappresentare una minaccia concreta per la sicurezza dei cittadini più fragili. Le forze dell’ordine ricordano che nessuna istituzione o corpo di polizia invia personale presso le abitazioni private per ritirare, fotografare o periziare denaro e oggetti preziosi. In caso di telefonate sospette relative a incidenti, arresti o problemi giudiziari di familiari, la raccomandazione principale è quella di mantenere la calma, non consegnare mai beni di valore e contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 per verificare la veridicità delle informazioni.

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