Sanza conferisce la cittadinanza onoraria a Vincenzo De Luca

Sanza si appresta a vivere un momento di rilievo per la propria vita amministrativa e comunitaria. Domenica 22 novembre, alle ore 18:00, la sala riunioni del CEA presso il Monastero di Salemme ospiterà una seduta straordinaria e pubblica del Consiglio Comunale. Durante la cerimoniale assise, l’Amministrazione conferirà ufficialmente la cittadinanza onoraria e le chiavi della città a Vincenzo De Luca, alla guida della Regione Campania per due mandati consecutivi, dal 2015 al 2025.

Le motivazioni del riconoscimento e il legame con il territorio

La decisione dell’Amministrazione comunale intende rendere omaggio all’impegno espresso da De Luca nel corso della sua attività alla presidenza regionale. Durante il suo mandato, l’azione politica si è distinta per l’impulso dato a trasformazioni economiche, sociali e infrastrutturali distribuite su tutto il territorio campano. Un’attenzione specifica è stata riservata alle aree interne della provincia di Salerno, integrate in una strategia globale di sviluppo locale, tutela ambientale, valorizzazione turistica e potenziamento dei servizi essenziali per i cittadini. Per la comunità di Sanza, il provvedimento rappresenta inoltre il coronamento di un lungo rapporto di stima reciproca e vicinanza istituzionale.

Il percorso istituzionale di Vincenzo De Luca

Nato a Ruvo del Monte l’8 maggio 1949, Vincenzo De Luca vanta una lunga carriera nelle istituzioni pubbliche. Nel corso degli anni ha ricoperto ruoli di primo piano: Consigliere comunale e Sindaco di Salerno, Deputato della Repubblica e Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fino all’elezione alla presidenza della Giunta regionale della Campania, carica mantenuta per un decennio.

Le parole del sindaco Vittorio Esposito

L’importanza dell’evento è stata ribadita dal primo cittadino di Sanza, Vittorio Esposito, che ha espresso la gratitudine dell’intera amministrazione verso l’amministratore salernitano:

“Un riconoscimento necessario per un uomo delle istituzioni che nel corso della sua esperienza amministrativa e istituzionale ha dedicato particolare attenzione alle politiche di sviluppo del territorio campano, alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, alle infrastrutture, ai servizi pubblici, alla sanità, al turismo, alla tutela e alla promozione delle aree interne e alla coesione territoriale. Orgogliosi di averlo nostro concittadino”.