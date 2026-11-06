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Polla cardioprotetta: sette defibrillatori e corsi BLSD per salvare vite

Il Comune di Polla installa sette defibrillatori strategici e avvia i corsi di formazione BLSD per soccorsi tempestivi nelle emergenze cardiache.

Di:
Erminio Cioffi
Defibrillatore
2 min di lettura

Polla punta sulla prevenzione e sulla tempestività dei soccorsi con il progetto “Polla cardioprotetta”. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Loviso, prevede la presenza di sette defibrillatori sul territorio comunale.

I dispositivi, dotati di un sistema di telecontrollo, sono stati collocati in punti strategici per garantire un’ampia copertura. La loro posizione precisa è stata comunicata alla Centrale Operativa del 118, permettendo al personale sanitario di monitorarli e individuarli tempestivamente in caso di necessità.

Al via i corsi di formazione BLSD per l’uso dei dispositivi

Accanto alla dotazione tecnologica, l’iniziativa punta in modo fondamentale sulla formazione. Dalla prossima settimana prenderanno il via i corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), finalizzati a insegnare le manovre di primo soccorso e il corretto utilizzo dei defibrillatori.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre e coinvolgerà i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, gli agenti della Polizia Municipale, i volontari della Protezione Civile e i dipendenti comunali. Successivamente verranno organizzati ulteriori incontri formativi aperti alle diverse categorie sociali e alla cittadinanza.

Il sindaco Loviso: un passo avanti per affrontare le emergenze

“Abbiamo finanziato il progetto con risorse del bilancio comunale e completato una prima fase fondamentale, ovvero l’installazione dei dispositivi nei luoghi individuati come maggiormente strategici”, ha dichiarato il sindaco Massimo Loviso. “Adesso lavoreremo sulla formazione, affinché Polla possa diventare una comunità sempre più preparata ad affrontare le emergenze cardiache”.

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