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Formazione e lavoro contro lo spopolamento: la ricetta della Campania per trattenere i giovani

L'Assessore Saggese illustra la strategia della Regione Campania: allineare offerta formativa e lavoro per contrastare spopolamento e dispersione scolastica.

Di:
Alessandra Pazzanese
Formazione e lavoro contro lo spopolamento: la ricetta della Campania per trattenere i giovani
1 min di lettura

Investire sulla formazione e sul lavoro rappresenta una leva fondamentale sia per contrastare la dispersione scolastica — un problema che affligge in modo significativo le grandi città della Campania — sia per arginare lo spopolamento che colpisce, in particolar modo, i comuni delle Aree Interne.

A sottolinearlo è l’Assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania, Angelica Saggese, ai microfoni e alle telecamere di InfoCilento.

L’obiettivo della Regione Campania: allineare competenze e mercato del lavoro

Comprendere nel dettaglio quali siano le reali richieste del mercato del lavoro e allinearle a un piano formativo mirato, garantendo risposte concrete ai cittadini, costituisce una priorità strategica per l’amministrazione regionale.

Si tratta di un tema al centro dell’agenda politica e fortemente attenzionato dalla Giunta regionale guidata dal Presidente Roberto Fico.

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