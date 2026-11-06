Formazione e lavoro contro lo spopolamento: la ricetta della Campania per trattenere i giovani

Investire sulla formazione e sul lavoro rappresenta una leva fondamentale sia per contrastare la dispersione scolastica — un problema che affligge in modo significativo le grandi città della Campania — sia per arginare lo spopolamento che colpisce, in particolar modo, i comuni delle Aree Interne.
A sottolinearlo è l’Assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania, Angelica Saggese, ai microfoni e alle telecamere di InfoCilento.
L’obiettivo della Regione Campania: allineare competenze e mercato del lavoro
Comprendere nel dettaglio quali siano le reali richieste del mercato del lavoro e allinearle a un piano formativo mirato, garantendo risposte concrete ai cittadini, costituisce una priorità strategica per l’amministrazione regionale.
Si tratta di un tema al centro dell’agenda politica e fortemente attenzionato dalla Giunta regionale guidata dal Presidente Roberto Fico.
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