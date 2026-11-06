Reddito di Restanza in Campania: 1.000 euro ai giovani contro lo spopolamento. Il commento

Contenere lo spopolamento delle Aree Interne attraverso misure economiche dirette: è questo l’obiettivo fondamentale del “Reddito di Restanza”, la proposta di legge regionale per la Campania depositata dal consigliere Raffaele Aveta (Movimento 5 Stelle). La misura si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 45 anni che risiedono, o scelgono di ritornare a vivere, nei piccoli comuni a rischio di spopolamento, generalmente con una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti o inseriti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

Requisiti di accesso e importo dell’incentivo economico

Per beneficiare del sussidio è necessario possedere la residenza nel comune interessato da almeno 12 mesi. In alternativa, la misura si estende a chi ha già risieduto nel territorio in passato per la medesima durata, a condizione di ripristinare la propria residenza e dimora abituale prima dell’erogazione dei fondi. L’incentivo economico prevede un contributo pari a 1.000 euro al mese per un periodo massimo di 24 mesi, senza possibilità di rinnovo.

Progetti di utilità collettiva e selezione dei beneficiari

I soggetti beneficiari del Reddito di Restanza avranno l’obbligo di realizzare progetti di utilità collettiva in ambito sociale, culturale, educativo, ambientale o imprenditoriale. Le proposte progettuali saranno valutate dalla Regione Campania, previo parere espresso dal comune di riferimento, per un limite massimo di cinque beneficiari per ciascuna municipalità.

Sulla proposta di legge è intervenuto, ai microfoni di InfoCilento, Girolamo Auricchio, Presidente dell’Area Interna Cilento. Pur definendo la misura «utile e interessante», Auricchio ha evidenziato come l’incentivo non sia da solo sufficiente ad arrestare il declino demografico dei territori interni. Secondo il presidente, l’inversione di tendenza potrà avvenire soltanto affiancando a tali contributi una concreta politica di fiscalità di vantaggio.