Campania protagonista a Ecomondo tra bilanci, progetti e didattica esperienziale

Si conclude con un bilancio ricco di confronti istituzionali, progetti innovativi e sinergie con il mondo della ricerca la partecipazione della Regione Campania a Ecomondo 2026, la manifestazione di riferimento per la green e circular economy svolta a Rimini. La delegazione regionale, guidata dall’Assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro, ha preso parte attivamente all’evento internazionale confrontandosi con istituzioni, aziende ed esperti del settore per analizzare nuove soluzioni tecnologiche da integrare nelle politiche ambientali del territorio campano.

I temi chiave e lo stand della Regione Campania

Lo spazio espositivo dedicato alla Regione Campania ha ospitato una serie di mini talk incentrati sulle strategie di sviluppo sostenibile e sulle buone pratiche regionali. Tra gli appuntamenti principali si è tenuto il focus tematico sulla depurazione e sul riuso delle acque reflue, che ha visto l’Assessora Pecoraro dialogare con il Professor Fabio Fatuzzo, Commissario straordinario unico per la Depurazione, tracciando i risultati operativi e delineando gli obiettivi prioritari per il triennio a venire.

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Ampio spazio è stato dato anche alla legalità e alla gestione delle risorse con la sessione dedicata a «Tracciabilità nei movimenti transfrontalieri dei rifiuti – DIWASS», in cui l’Assessora è intervenuta in veste di delegata della Presidenza della Commissione CAES. Nel corso della fiera si è svolta inoltre la cerimonia del Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2026, che ha visto il riconoscimento ad ASIA Benevento nella categoria «Circolarità delle aree urbane» per il progetto TARIP, elaborato in partnership con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio.

L’incontro con gli studenti del DICIV dell’Università di Salerno

Tra i momenti significativi dell’evento spicca la visita allo stand regionale degli studenti del corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio dell’Università degli Studi di Salerno. Accompagnati dal docente di Bonifica dei siti contaminati, il Professore Vincenzo Belgiorno, e sostenuti dalle iniziative del Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV) diretto dal Professore Luciano Feo, i giovani universitari hanno svolto un’attività di didattica esperienziale a costo zero sul campo, interamente finanziata dai fondi di ricerca del dipartimento.

L’Assessora Pecoraro si è intrattenuta con gli studenti, complimentandosi per il rigore scientifico e sottolineando la rilevante partecipazione femminile in un ambito specialistico tradizionalmente a prevalenza maschile.

«Torno da questa esperienza con un bagaglio importante di conoscenze, relazioni e stimoli. Ecomondo dimostra quanto sia fondamentale mettere in rete competenze diverse, condividere le esperienze più avanzate e creare occasioni di collaborazione tra istituzioni, imprese, ricerca e territori. La transizione ecologica non si realizza attraverso singole iniziative, ma con una visione capace di tenere insieme innovazione, responsabilità, investimenti e ricadute concrete sulla vita delle persone. Anche in Campania abbiamo esperienze e competenze da valorizzare, così come sfide che richiedono determinazione e capacità di programmazione», dichiara l’assessora Claudia Pecoraro.

«Il valore di questi appuntamenti – conclude – si misura soprattutto nella capacità di riportare a casa idee, strumenti e collaborazioni, trasformandoli in opportunità di crescita. La sostenibilità deve diventare una prospettiva condivisa di sviluppo, un impegno quotidiano e una responsabilità verso le generazioni presenti e future».