Torchiara, si inaugura la nuova sede dell’associazione Padre Dolindo

Una giornata all’insegna della fede, della speranza e della solidarietà. Domani, sabato 7 novembre, a Torchiara sarà inaugurata la nuova sede della sezione locale dell’associazione “Gli Angeli di Padre Dolindo ODV”, realtà impegnata nella diffusione del messaggio spirituale e della devozione a Padre Dolindo Ruotolo.

Il programma delle celebrazioni al Parco Santa Maria

La giornata si aprirà alle ore 12:00 con la celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, alle 15:30, si terranno l’inaugurazione e la benedizione dei nuovi locali. A seguire, alle ore 16:00, è previsto il Santo Rosario, con un momento di preghiera e il saluto alla Madonna presso la sede del Parco Santa Maria.

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Un presidio di devozione e vicinanza al territorio

L’appuntamento intende rappresentare non soltanto l’apertura di un nuovo spazio associativo, ma anche un’occasione di incontro e condivisione per la comunità locale, nel segno dei valori della fede, dell’amore e della vicinanza al prossimo.