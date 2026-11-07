Terremoto nel Vallo di Diano, scossa 2.3 a Montesano: scuole chiuse

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, alle ore 7:56, nel territorio del Vallo di Diano. L’evento sismico, rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto epicentro a Montesano sulla Marcellana e una magnitudo di 2.3.

Terremoto nel Vallo di Diano: magnitudo e profondità

Il movimento tellurico si è verificato a una profondità di circa 9 chilometri. Considerata la modesta intensità del sisma, al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Scuole chiuse a Montesano sulla Marcellana

In via precauzionale, il sindaco Giuseppe Rinaldi ha disposto la chiusura di tutte le scuole del territorio comunale, di ogni ordine e grado, per la giornata odierna.