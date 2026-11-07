Cilento

Castellabate, maltrattamenti agli anziani genitori: arrestato 48enne

Castellabate, i Carabinieri di Santa Maria arrestano un 48enne accusato di maltrattamenti ai genitori anziani. Indagini coordinate dalla Procura di Vallo.

Di:
Manuel Chiariello
Carabinieri Castellabate
1 min di lettura

Un uomo di 48 anni, residente a Castellabate, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei propri genitori, entrambi anziani. L’intervento è stato eseguito ieri dai militari della locale Stazione di Santa Maria, guidati dal comandante Cesa, al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.

Le indagini dei Carabinieri di Santa Maria di Castellabate

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all’interno del contesto familiare si sarebbero verificati nel tempo diversi episodi ai danni dei due genitori. Gli accertamenti, condotti dai militari dell’Arma di Castellabate sotto il coordinamento della Compagnia di Agropoli, avrebbero permesso di delineare un quadro di presunti maltrattamenti protratti tra le mura domestiche.

Il provvedimento del gip su richiesta della Procura di Vallo della Lucania

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari (gip) su richiesta della Procura di Vallo della Lucania. L’uomo dovrà ora rispondere delle accuse mosse nei suoi confronti.

La presunzione di innocenza

L’eventuale responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario, fino a una sentenza definitiva.

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