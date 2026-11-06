Pauroso incidente sull’A2 a San Mango: camion si ribalta, conducente in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo l‘autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso all’altezza dello svincolo di San Mango Piemonte, al chilometro 9 in direzione sud. Un camion motrice ha perso il controllo finendo per ribaltarsi al centro della carreggiata, causando l’immediata interruzione del normale flusso veicolare e l’attivazione dei soccorsi di emergenza.

La dinamica del sinistro e l’intervento dei soccorsi

Le cause che hanno portato alla perdita di controllo del pesante automezzo sono tuttora al vaglio delle autorità competenti. Tra le ipotesi attualmente considerate dagli inquirenti figurano un possibile colpo di sonno del conducente, un malore improvviso o un guasto meccanico imprevisto.

Sul posto sono tempestivamente giunte le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla sede centrale di Salerno. I caschi rossi hanno lavorato con celerità per tagliare le lamiere ed estrarre il conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo a seguito dell’impatto.

Le condizioni del ferito e l’impatto sulla viabilità

Una volta estratto dai resti del veicolo, l’autista è stato subito preso in carico dal personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell’incidente con un’autoambulanza. Il ferito è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Salerno per ricevere le cure necessarie; le sue condizioni di salute restano al momento sconosciute in attesa dei referti medici.

L’incidente sta provocando consistenti rallentamenti e code nel tratto autostradale interessato per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante, i rilievi di rito e la messa in sicurezza dell’arteria viaria.