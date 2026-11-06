Pontecagnano, fermato in moto con cocaina e crack: arrestato 33enne

Un controllo stradale si è trasformato in un arresto per droga. È successo nel pomeriggio di martedì 3 novembre a Pontecagnano Faiano. I Carabinieri della Stazione cittadina hanno arrestato un 33enne salernitano, indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo e la perquisizione

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, i militari erano impegnati in un servizio di controllo alla circolazione stradale. L’obiettivo era contrastare lo spaccio di droga sul territorio. Durante le verifiche hanno fermato l’uomo, che era alla guida di un motoveicolo.

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Dalla perquisizione è emerso che il 33enne aveva con sé diverse dosi di cocaina e crack, già suddivise in involucri e pronte, secondo gli investigatori, per essere cedute. Nella sua disponibilità i Carabinieri hanno trovato anche un bilancino di precisione e un flaconcino di metadone. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il contrasto allo spaccio nella Piana

L’operazione rientra nei controlli che l’Arma porta avanti sulle strade della Piana del Sele. Il fenomeno dello spaccio, anche quello che si muove su due ruote, resta sotto la lente dei militari.

Il comunicato è stato diffuso con il nulla osta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, firmato dal Procuratore Aggiunto f.f. Rocco Alfano. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. L’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.