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Salerno, “Gli sguardi che proteggono”: presentato il nuovo calendario dell’Arma

Presentata a Salerno la 94ª edizione del Calendario Storico dell'Arma dei Carabinieri 2027. Scatti d'autore, storie reali e consigli per la sicurezza sul territorio

Di:
Federica Inverso
Salerno, “Gli sguardi che proteggono”: presentato il nuovo calendario dell’Arma
2 min di lettura

Non più illustrazioni, ma fotografie. Volti, occhi e storie reali: a raccontare l’Arma dei Carabinieri quest’anno sono soprattutto gli sguardi autentici delle donne e degli uomini in divisa, costantemente impegnati nella tutela dei cittadini e del territorio.

È questa la principale novità del Calendario Storico 2027, presentato ieri mattina a Salerno dal Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Corinaldesi.

“Gli sguardi che proteggono”: 12 scatti d’autore e tre grandi firme

«Gli sguardi che proteggono» è il titolo della 94ª edizione dell’opera istituzionale. Attraverso dodici scatti d’autore firmati dal fotografo Franco Cappellari, il calendario illustra le diverse specialità dell’Arma, mettendo al centro non soltanto il servizio e la professionalità, ma soprattutto la dimensione umana di chi indossa l’uniforme.

Il racconto visivo è accompagnato dai testi di tre prestigiose firme del giornalismo italiano: Aldo Cazzullo, Ferruccio De Bortoli e Bruno Vespa.

Canali digitali e prevenzione truffe: i consigli dell’Arma per la sicurezza nel Salernitano

La vicinanza alla comunità passa oggi anche attraverso nuovi strumenti di comunicazione integrati con la presenza capillare sul territorio. L’Arma sta potenziando la propria rete digitale ed è già attivo il canale WhatsApp istituzionale dei Carabinieri, ideato per offrire ai cittadini aggiornamenti, informazioni tempestive e consigli utili per la sicurezza.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la massima attenzione alla prevenzione delle truffe, fenomeno che continua a interessare anche l’area di Salerno e provincia. Il Comando Provinciale rinnova l’invito ai cittadini a mantenere la massima cautela, diffidare da richieste sospette e contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 per qualsiasi segnalazione.

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