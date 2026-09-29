Carabinieri Salerno, il Colonnello Corinaldesi: «Territorio vasto, ma sicuro»

In servizio a Salerno da poche settimane, il nuovo Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Andrea Corinaldesi, ha tracciato ai microfoni di InfoCilento una prima analisi sul vasto territorio della provincia di Salerno sotto il profilo del rispetto della legalità.

«Rispetto ad altre realtà del territorio nazionale, la provincia di Salerno è un’area sicura. Certo, ci sono dei fenomeni in alcune zone che devono essere approfonditi, ma nel complesso ritengo che questo sia un territorio sicuro», ha dichiarato il Comandante Corinaldesi, ricordando come si tratti di una provincia estremamente estesa e caratterizzata da esigenze differenti a seconda delle diverse realtà locali.

Chi è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno

Il Colonnello Corinaldesi giunge a Salerno forte di una carriera di rilievo, maturata tra incarichi operativi, responsabilità di comando e una significativa esperienza nella comunicazione istituzionale dell’Arma.

Dopo la formazione a Roma, conclusa nel 2002, ha iniziato il proprio percorso nei reparti territoriali, passando da Vicenza a Messina, dove ha guidato il Nucleo Operativo della Compagnia Messina Sud. Successivamente ha retto la Compagnia di Licata, in provincia di Agrigento, per quattro anni.

Dai successi operativi ai vertici della comunicazione dell’Arma

Nel 2009 il Colonnello è stato trasferito a Casal di Principe, nel Casertano, dove è rimasto operativo fino al 2012. In seguito ha prestato servizio al Comando Generale dell’Arma presso l’Ufficio Stampa, prima come addetto e poi con incarichi di crescente responsabilità, percorso che lo ha portato anche a iscriversi all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come pubblicista.

Nel 2020 è tornato sul territorio assumendo il comando del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Torino. Nel 2023 è rientrato al Comando Generale, ricoprendo i ruoli di capo dell’Ufficio Promozione Istituzionale e direttore della Rivista dei Carabinieri, per poi guidare, dal 2024 al 2026, l’Ufficio Stampa del Comando Generale.

Una guida d’esperienza per un territorio di 158 Comuni

La sua articolata esperienza sul campo e nell’ambito della comunicazione assume un valore strategico per le esigenze della provincia di Salerno, una realtà complessa che conta ben 158 Comuni e che, come evidenziato dallo stesso Comandante, necessita di interventi e attenzioni differenziate.