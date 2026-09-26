Carabinieri: si insediano i nuovi comandanti a Salerno, Agropoli e Nocera

Cambio della guardia ai vertici dell’Arma dei Carabinieri in provincia di Salerno. Nei giorni scorsi si sono insediati ufficialmente tre nuovi ufficiali superiori: il Capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il Capitano Guido Carlo Decugis al vertice della Compagnia di Agropoli e il Maggiore Salvatore Beneduce al comando del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore.

Questa mattina, nella caserma del Comando Provinciale i nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti degli organi di stampa locali per un primo saluto ufficiale e per tracciare le linee guida e gli obiettivi strategici del loro mandato sul territorio campano.

Le priorità per il capoluogo e il territorio

Il Capitano Riccardo Angeletti assume la guida della Compagnia di Salerno dopo aver maturato esperienze significative alla guida della Compagnia di Tirano e, precedentemente, della sezione Catturandi del Nucleo Investigativo di Napoli.

“Assumo con entusiasmo l’incarico di Comandante della Compagnia di Salerno ereditando un testimone importante del mio predecessore, il Maggiore Antonio Corvino”, ha dichiarato l’ufficiale durante l’incontro con la stampa. L’impegno operativo sarà focalizzato non soltanto sulla repressione dei reati ma in modo particolare sulla prevenzione, intesa come capacità delle Stazioni territoriali di rappresentare un punto di riferimento immediato e risolutivo per la cittadinanza.

L’insediamento ad Agropoli e a Nocera Inferiore

Primo incarico territoriale per il Capitano Guido Carlo Decugis, ventottenne al comando della Compagnia di Agropoli. Proveniente da un’esperienza quadriennale nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e con alle spalle due missioni all’estero in Africa, l’ufficiale ha evidenziato la volontà di integrarsi rapidamente nel tessuto sociale locale.

“Ho assunto con piacere il comando della Compagnia di Agropoli, ringrazio i colleghi per il modo in cui sono stato accolto e mi auguro di portare avanti in maniera adeguata l’eredità che mi ha lasciato il mio predecessore, Capitano Giuseppe Colella”, ha affermato Decugis, sottolineando l’importanza di collaborare strettamente con gli enti locali e le istituzioni per garantire la sicurezza del comprensorio cilentano. Al contempo, il Maggiore Salvatore Beneduce ha assunto le redini del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore.

Il valore della rotazione

Nel corso dell’incontro, il Colonnello Andrea Corinaldesi, comandante provinciale dei carabinieri, ha illustrato il significato dei nuovi avvicendamenti: “Ci sono dei cambi come tutti gli anni perché la rotazione fa parte del profilo d’impiego dei nostri ufficiali e questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva e a far in modo che chi rimane in un posto non entri troppo in confidenza perché abbiamo sempre delle attività delicate da svolgere”.