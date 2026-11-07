U.S. Agropoli – Pisciotta, la telecronaca

Guarda la telecronaca integrale di U.S. Agropoli – Pisciotta, gara valida per la nona giornata del campionato di Promozione girone D. I delfini sono reduci dall’esonero di mister Luigi Squillante; l’Atletico Pisciotta punta a rilanciarsi tra le mura amiche essendo ferma a soli 6 punti in classifica.
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