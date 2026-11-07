Serie D: Gelbison e Ebolitana cercano il riscatto nell’11ª giornata

Gelbison ed Ebolitana cercano la svolta nel campionato di Serie D. Nel girone G, la squadra allenata da mister Infantino sarà di scena ad Anzio per l’undicesima giornata. I laziali si trovano attualmente al dodicesimo posto in classifica a quota 13 punti — due in più dei cilentani — in attesa del recupero del match sospeso contro il Trastevere. Nelle ultime cinque gare l’Anzio ha collezionato 9 punti, frutto delle vittorie contro Vigor Campagnano Gialloblù e Albalonga e dei tre pareggi consecutivi con Unipomezia, Sassari Latte Dolce e Afragolese.

I padroni di casa troveranno di fronte una Gelbison decisa a riscattare le ultime prestazioni. L’obiettivo dei rossoblù è conquistare i 3 punti che mancano dallo scorso 18 ottobre per muovere la classifica. In settimana la società ha ufficializzato un nuovo rinforzo in attacco già a disposizione del tecnico: l’attaccante spagnolo classe 1997 David Flores Martín, proveniente dalla Soccer Trani (Eccellenza pugliese). Cresciuto nel settore giovanile del Granada, il calciatore ha maturato diverse esperienze all’estero prima dell’arrivo in Italia.

La gara si giocherà domani, domenica 8 novembre, allo stadio “Massimo Bruschini” di Anzio con fischio d’inizio alle ore 14:30. Il match si disputerà a porte chiuse per decisione del Commissariato di Polizia di Anzio-Nettuno.

Ebolitana, sfida casalinga contro la Fidelis Andria tra nuovi innesti e protesta dei tifosi

Nel girone H, l’Ebolitana di mister Pezzella torna tra le mura amiche per affrontare la Fidelis Andria, settima in classifica a quota 16 punti e reduce da cinque vittorie consecutive contro Real Forio, Real Aversa, Virtus Francavilla, Nardò e Francavilla. Cammino opposto per gli eburini, che nelle ultime cinque uscite hanno raccolto soltanto 2 punti: il gruppo biancazzurro punta quindi a ritrovare un successo che manca da troppo tempo.

Novità anche nell’organico dell’Ebolitana: il reparto arretrato si rinforza con l’arrivo di Filippo Nobile, difensore centrale classe 2004 proveniente dal Manfredonia. Cresciuto nei settori giovanili di Empoli, Juventus e Monza, Nobile rappresenta un profilo moderno e di prospettiva. Ha invece salutato il club il calciatore Francesco Mileto, che ha risolto consensualmente il contratto per motivi personali.

L’incontro tra Ebolitana e Fidelis Andria è in programma domani, 8 novembre, allo stadio “G. Troisi” di Giffoni Valle Piana alle ore 14:30. I tifosi eburini saranno ancora una volta costretti alla trasferta casalinga per sostenere la squadra: nelle ultime ore in città sono comparsi diversi striscioni di protesta nei confronti delle istituzioni per sollecitare una rapida risoluzione delle criticità legate allo stadio “Dirceu”.