Serie C - Serie D

Serie D: Gelbison e Ebolitana cercano il riscatto nell’11ª giornata

Gelbison ad Anzio e Ebolitana a Giffoni contro la Fidelis Andria: novità di mercato, stadio a porte chiuse e la caccia ai 3 punti per la svolta

Di:
Antonio Pagano
Serie D: Gelbison e Ebolitana cercano il riscatto nell’11ª giornata
3 min di lettura

Gelbison ed Ebolitana cercano la svolta nel campionato di Serie D. Nel girone G, la squadra allenata da mister Infantino sarà di scena ad Anzio per l’undicesima giornata. I laziali si trovano attualmente al dodicesimo posto in classifica a quota 13 punti — due in più dei cilentani — in attesa del recupero del match sospeso contro il Trastevere. Nelle ultime cinque gare l’Anzio ha collezionato 9 punti, frutto delle vittorie contro Vigor Campagnano Gialloblù e Albalonga e dei tre pareggi consecutivi con Unipomezia, Sassari Latte Dolce e Afragolese.

I padroni di casa troveranno di fronte una Gelbison decisa a riscattare le ultime prestazioni. L’obiettivo dei rossoblù è conquistare i 3 punti che mancano dallo scorso 18 ottobre per muovere la classifica. In settimana la società ha ufficializzato un nuovo rinforzo in attacco già a disposizione del tecnico: l’attaccante spagnolo classe 1997 David Flores Martín, proveniente dalla Soccer Trani (Eccellenza pugliese). Cresciuto nel settore giovanile del Granada, il calciatore ha maturato diverse esperienze all’estero prima dell’arrivo in Italia.

La gara si giocherà domani, domenica 8 novembre, allo stadio “Massimo Bruschini” di Anzio con fischio d’inizio alle ore 14:30. Il match si disputerà a porte chiuse per decisione del Commissariato di Polizia di Anzio-Nettuno.

Ebolitana, sfida casalinga contro la Fidelis Andria tra nuovi innesti e protesta dei tifosi

Nel girone H, l’Ebolitana di mister Pezzella torna tra le mura amiche per affrontare la Fidelis Andria, settima in classifica a quota 16 punti e reduce da cinque vittorie consecutive contro Real Forio, Real Aversa, Virtus Francavilla, Nardò e Francavilla. Cammino opposto per gli eburini, che nelle ultime cinque uscite hanno raccolto soltanto 2 punti: il gruppo biancazzurro punta quindi a ritrovare un successo che manca da troppo tempo.

Novità anche nell’organico dell’Ebolitana: il reparto arretrato si rinforza con l’arrivo di Filippo Nobile, difensore centrale classe 2004 proveniente dal Manfredonia. Cresciuto nei settori giovanili di Empoli, Juventus e Monza, Nobile rappresenta un profilo moderno e di prospettiva. Ha invece salutato il club il calciatore Francesco Mileto, che ha risolto consensualmente il contratto per motivi personali.

L’incontro tra Ebolitana e Fidelis Andria è in programma domani, 8 novembre, allo stadio “G. Troisi” di Giffoni Valle Piana alle ore 14:30. I tifosi eburini saranno ancora una volta costretti alla trasferta casalinga per sostenere la squadra: nelle ultime ore in città sono comparsi diversi striscioni di protesta nei confronti delle istituzioni per sollecitare una rapida risoluzione delle criticità legate allo stadio “Dirceu”.

Argomenti
Altre notizie di Video
Tutte le notizie di Video →
Resta aggiornato
Segui su GoogleCanale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità