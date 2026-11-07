Salerno, scomparso il carabiniere Vincenzo Santoro: ricerche in corso

Ore di apprensione a Salerno per la scomparsa di Vincenzo Santoro, carabiniere di 50 anni, del quale non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di venerdì 6 novembre.
L’appello della FIT CISL
A lanciare l’allarme è stata la FIT CISL di Salerno con un appello diffuso sui social, in cui chiede la collaborazione dei cittadini per raccogliere eventuali segnalazioni.
Le ricerche nella zona orientale di Salerno
Nella serata di ieri sono scattate le ricerche nella zona orientale della città. Un elicottero dei Carabinieri ha sorvolato a bassa quota le aree di Torrione, Pastena e Mercatello, mentre i Vigili del Fuoco, anche con l’ausilio di un drone, e i volontari della Protezione Civile hanno perlustrato il lungomare. Le ricerche sono riprese questa mattina.
L’auto: un’Alfa Romeo Giulietta bianca
L’uomo, fanno sapere, potrebbe spostarsi a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta bianca con dettagli rossi.
Come segnalare informazioni
Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare il numero di emergenza 112.
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