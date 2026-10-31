Serie D, Gelbison e Ebolitana alla prova del riscatto nella decima giornata

Entra nel vivo la decima giornata del campionato di Serie D. L’obiettivo è conquistare i tre punti per la Gelbison di mister Infantino, reduce dall’eliminazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia contro i siciliani della Nuova Igea Virtus e dalla sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro i sardi della Costa Orientale Sarda.

Allo stadio cittadino Giovanni Morra arriva l’Atletico Lodigiani, attuale fanalino di coda fermo all’ultimo posto in classifica con soli due punti. La formazione laziale è reduce dal pareggio casalingo contro il Venafro e va a caccia di punti preziosi per risalire dalle zone basse. Nelle ultime cinque gare gli ospiti hanno raccolto un solo punto, frutto del pari contro i molisani e delle quattro sconfitte subite contro Trastevere, Unipomezia, Sarnese e Afragolese.

Nuovi innesti in difesa per i rossoblù

In settimana la Gelbison ha accolto un nuovo rinforzo nel reparto arretrato: si tratta di Umberto De Luca, difensore classe 2004 dotato di importanti qualità fisiche e tattiche. Il calciatore si è formato nei settori giovanili di Ternana, Napoli e Genoa, prima di debuttare tra i grandi con le maglie di Lamezia Terme e Manfredonia in Serie D, ed Audace Cerignola in Serie C.

Nelle scorse ore è stato annunciato anche il ritorno in rossoblù del difensore Mirko Delmiglio, già in forze alla squadra cilentana nel corso della stagione 2025/2026. Cresciuto nel settore giovanile del Piacenza, il classe 2007 ha iniziato l’attuale stagione con il Piacenza per poi passare alla Nissa, e fa ora ritorno alla Gelbison ritrovando un ambiente ben noto. Il match tra Gelbison e Atletico Lodigiani è in programma domani, 1° novembre, con fischio d’inizio alle ore 14:30.

L’Ebolitana attesa dalla difficile trasferta di Brindisi

Nel girone H, l’Ebolitana di mister Pezzella sarà impegnata nella trasferta pugliese contro il Brindisi. Gli eburini cercano una vittoria che in campionato manca dalla gara contro il Melfi del 27 settembre; da quel momento la squadra ha collezionato due pareggi e due sconfitte.

Gli avversari occupano attualmente il quarto posto in classifica con 18 punti e sono reduci dalla vittoria esterna contro il Bisceglie. Il momento della formazione pugliese è decisamente positivo, arrivando da un filotto di cinque vittorie consecutive contro Francavilla, Real Aversa, Nocerina, Nardò e Bisceglie. L’incontro tra Ebolitana e Brindisi si giocherà domani, 1° novembre, alle ore 14:30 allo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi.